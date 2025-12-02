H παράξενη συνήθεια του Νεϊμάρ στο μπάνιο του που απαιτεί... τόλμη

Ένας από τους πρώην συμπαίκτες του Νεϊμάρ αποκάλυψε μια από τις ασυνήθιστες συνήθειες του Βραζιλιάνου στην τουαλέτα, την οποία έχει για έναν σημαντικό λόγο.



Ο 33χρονος Βραζιλιάνος πέρασε από τις ακαδημίες της Σάντος, πριν μετακομίσει στην Μπαρτσελόνα το 2013.



Στο Καμπ Νόου, ο Νεϊμάρ αποτέλεσε το ένα τρίτο μιας τρομερής επιθετικής τριάδας, στην οποία συμμετείχαν επίσης ο Λιονέλ Μέσι και ο Λουίς Σουάρες, καθώς κέρδισε δύο τίτλους της La Liga και το Champions League με την Μπάρτσα.



Αφού σκόραρε 105 γκολ σε 186 εμφανίσεις για τους Καταλανούς, έφυγε το 2017 από την Βαρκελώνη για την Παρί Σεν Ζερμέν, που πλήρωσε τη ρήτρα αποδέσμευσής του ύψους 222 εκατομμυρίων ευρώ παραμένοντας μέχρι σήμερα παραμένει η πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία του ποδοσφαίρου.



Παρά το γεγονός ότι σημείωσε επιτυχία εντός γαλλικών συνόρων έχοντας κερδίσει πέντε τίτλους της Ligue 1 και έχοντας σκοράρει 118 γκολ σε 173 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις, ο Βραζιλιάνος δεν κατάφερε να κατακτήσει το Champions League στη γαλλική πρωτεύουσα.



Ο Νεϊμάρ έφυγε από την Παρί Σεν Ζερμέν το 2023 για 90 εκατομμύρια ευρώ και κατευθύνθηκε στην Αλ-Χιλάλ, αλλά σκόραρε μόνο μία φορά για την ομάδα της Σαουδικής Αραβίας πριν λυθεί το συμβόλαιό του και επιστρέψει στη Σάντος.

Η παράξενη συνήθεια στο μπάνιο

Τώρα, ένας από τους παλιούς συμπαίκτες του αποκάλυψε μια ιδιόμορφη συνήθεια που είχε ο Βραζιλιάνος κατά τη διάρκεια της κοινής παρουσίας του στην Παρί Σεν Ζερμέν.



Ο Αλεξάντρ Λετεγιέ ήταν συμπαίκτης του Νεϊμάρ από το 2020 και μετά και μιλώντας στο Footmercato αποκάλυψε ότι κάποτε είδε τον Νεϊμάρ στο μπάνιο του προπονητικού κέντρου της Παρί Σεν Ζερμέν, ενώ καθόταν στην τουαλέτα με την πόρτα ορθάνοιχτη.



Αλλά αποδείχθηκε ότι ο Βραζιλιάνος το έκανε αυτό επειδή είχε κλειστοφοβία.



Ο Λετεγιέ είπε: «Μια μέρα, έμεινα άναυδος. Εκείνη την εποχή, ήμασταν ακόμα στο προπονητικό κέντρο Camp des Loges με την Παρί Σεν Ζερμέν. Πήγα στο μπάνιο, μπήκα μέσα και είδα τον Νεϊ να κάθεται στην τουαλέτα... αλλά με την πόρτα ανοιχτή.



Όταν τον είδα έτσι, σκέφτηκα, "Το κάνει αυτό, με την πόρτα ανοιχτή;" Γύρισα αμέσως έξω και ο Αμπντού Ντιαλό με είδε απορημένο.



Μου είπε, "Άλεξ, τι συμβαίνει;" Του είπα, "Περίμενε, μόλις πήγα στην τουαλέτα και ο Νέι κάνει την ανάγκη του, με την πόρτα ανοιχτή."



Και μου είπε, "Αυτό είναι φυσιολογικό, είναι επειδή έχει κλειστοφοβία". Δεν κλειδώνεται ποτέ μέσα, αφήνει πάντα την πόρτα ανοιχτή"».