«Αδιαμφισβήτητα!» - Ο Τιάγκο Σίλβα στηρίζει τη συμμετοχή του Νεϊμάρ στο Μουντιάλ

Ο προπονητής της εθνικής Βραζιλίας, Κάρλο Αντσελότι ανακάλεσε την απόφασή του να αφήσει εκτός τον Νεϊμάρ από τα φιλικά προετοιμασίας της «Σελεσάο» για το Μουντιάλ του ερχόμενου καλοκαιριού, που θα διεξαχθεί στην Αμερική και ο αρχηγός της ομάδας, Τιάγκο Σίλβα έστειλε το δικό του μήνυμα συμπαράστασης στον σούπερ σταρ της Σάντος.

Ο Τιάγκο Σίλβα μίλησε στο δημοφιλές δίκτυο «TNT Sports» και αποθέωσε τον Νεϊμάρ, αναφέροντας πως η αξία του και η ποιότητά του είναι αδιαμφισβήτητη. «Αν ο Νεϊμάρ είναι υγιής, τότε πρέπει σίγουρα να παίξει στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Όποτε βρίσκεται στο γήπεδο, η αντίπαλη ομάδα αποκτάει έναν... έξτρα πονοκέφαλο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η τεχνική του παραμένει αμείωτη στο χρόνο

Ο Νεϊμάρ έχει στρέψει το ενδιαφέρον του στο Μουντιάλ του ερχόμενου καλοκαιριού, παρά το γεγονός πως δεν έχει αγωνιστεί με τη φανέλα της εθνικής Βραζιλίας από το 2023.

Η πρόσληψη του Κάρλο Αντσελότι στον πάγκο της ομάδας, αλλά και η ιστορική συγκυρία της τελευταίας ευκαιρίας του Νεϊμάρ να κατακτήσει κάποιο πολύ σημαντικό τρόπαιο με τη «Σελεσάο» αποτέλεσαν θέμα συζήτησης τον τελευταίο καιρό στα διεθνή Μέσα.

Ο Τιάγκο Σίλβα στάθηκε στο πλευρό του 34χρονου αστέρα, υποστηρίζοντας τη φιλοδοξία του να βοηθήσει τους συμπατριώτες του στο Μουντιάλ, παραχωρώντας στο κοινό της εθνικής Βραζιλίας την τελευταία «παράσταση» της καριέρας του.

Ο 41χρονος Σίλβα, ο οποίος παραμένει η πιο αναγνωρίσιμη φιγούρα στα αποδυτήρια της «Σελεσάο», δεν έκρυψε τον θαυμασμό του για τις ικανότητες του Νεϊμάρ με τη μπάλα, τονίζοντας πως η συνεισφορά του στην ψυχολογία των παικτών της εθνικής, αλλά και η ποιότητα που δίνει στην ομάδα με την παρουσία του στο γήπεδο είναι «ασύγκριτες».

Για τον Σίλβα, ο Νεϊμάρ πρέπει να συμπεριληφθεί στην αποστολή της εθνικής Βραζιλίας για το Μουντιάλ, αν η Βραζιλία θέλει να διεκδικήσει τον τίτλο της παγκόσμιας πρωταθλήτριας.

Η... εκκρεμότητα στην απόφαση του Αντσελότι

Για τον Αντσελότι, η παρουσία του Νεϊμάρ στην τελική φάση του Μουντιάλ παραμένει ένας «άλυτος γρίφος». Ο δημοφιλής Ιταλός τεχνικός έχει δηλώσει στο παρελθόν πως τον εκτιμάει απεριόριστα, όμως η φυσική του κατάσταση ενόψει Παγκοσμίου Κυπέλλου παραμένει ερωτηματικό.

Ο 34χρονος πρώην αστέρας της Μπαρτσελόνα και της Παρί Σεν Ζερμέν αντιμετωπίζει χρόνια προβλήματα τραυματισμών. Τον Δεκέμβριο του 2025 βοήθησε την αγαπημένη του, Σάντος να αποφύγει τον υποβιβασμό και αγωνίστηκε παρά το γεγονός πως ήταν τραυματίας, όμως το 2026 έχει καταγράψει μόλις 3 συμμετοχές.

🚨🇧🇷 Neymar has been included as part of Brazil pre-list for squad to play the last two friendly games ahead of the World Cup.



Final verdict will be in the next days, as @lucas_musetti reports.



Carlo Ancelotti will be in attendance for Santos next game to follow Neymar. 👀 pic.twitter.com/fKaECqZMi0 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 9, 2026

Ο Αντσελότι είχε αποφασίσει αρχικά να τον αφήσει εκτός φιλικών προετοιμασίας, δίνοντάς του προθεσμία μέχρι τον Μάιο, ώστε οι γιατροί να βεβαιώσουν πως μπορεί να αγωνιστεί στο Μουντιάλ. Ωστόσο, ο τραυματισμός του Ροντρίγκο οδήγησε σε... αλλαγή κατεύθυνσης και ο «Δον Κάρλο» ανακάλεσε την απόφαση του, ανοίγοντας στον Νεϊμάρ την πόρτα της εθνικής για ακόμη μία φορά.

Ο Νεϊμάρ βρίσκεται, πλέον στην αποστολή της «Σελεσάο» για τους αγώνες κόντρα σε Γαλλία και Κροατία. Όμως, η συμμετοχή του στο Μουντιάλ θα κριθεί τους επόμενους μήνες, ανάλογα με τη φυσική του κατάσταση και την αγωνιστική του ετοιμότητα.

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, δεν υπάρχει αμφιβολία πως ο Αντσελότι θα τον συμπεριλάβει στην αποστολή της εθνικής Βραζιλίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο, αν είναι υγιής και το σώμα του του επιτρέψει να είναι ανταγωνιστικός, δίνοντας αγώνες υψηλής έντασης.