Νεϊμάρ: Προθεσμία από τον Αντσελότι ενόψει Μουντιάλ - Τον άφησε εκτός φιλικών

Ο Νεϊμάρ ανήκει στην κατηγορία των ποδοσφαιριστών, που προπονητές, όπως ο ομοσπονδιακός τεχνικός της εθνικής Βραζιλίας, Κάρλο Αντσελότι λατρεύουν: έχει ικανότητες με τη μπάλα και μπορεί να καθοδηγήσει με την εμπειρία του την ομάδα στο γήπεδο.

Ο πολύπειρος Ιταλός τεχνικός, βέβαια, αποφάσισε να μην τον συμπεριλάβει στην αποστολή της «Σελεσάο» για τα φιλικά προετοιμασίας που θα δώσει η εθνική Βραζιλίας εναντίον της Γαλλίας και της Κροατίας τον Μάρτιο και τον Απρίλιο αντίστοιχα.

Δημοσιεύματα από το εξωτερικό, μάλιστα υποστηρίζουν πως η επιλογή αυτή είναι ενδεικτική των... προθέσεων του «Δον Κάρλο» ενόψει Μουντιάλ.

Το χρονικό παράθυρο του Μουντιάλ

Σύμφωνα με το ESPN, η κίνηση αυτή σημαίνει πως ο Αντσελότι κλείνει οριστικά την πόρτα του Παγκοσμίου Κυπέλλου στον 34χρονο, πλέον Νεϊμάρ.

Όμως, οι δημοσιογράφοι από τη Βραζιλία μεταδίδουν πως ο Ιταλός τεχνικός δεν έχει πάρει ακόμα την απόφασή του.

Πιστεύουν, μάλιστα, πως ο Αντσελότι σκέφτεται πολύ σοβαρά να τον συμπεριλάβει στην αποστολή της εθνικής, καθώς θεωρεί ότι μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά στην προσπάθεια της «Σελεσάο» να στεφθεί πρωταθλήτρια Κόσμου μετά από 24 ολόκληρα χρόνια, αν είναι υγιής.

Η προθεσμία του Αντσελότι

Σύμφωνα με πληροφορίες της Mundo Deportivo, ο «Καρλέτο» και οι εκπρόσωποι της εθνικής Βραζιλίας παρακολουθούν από κοντά την πορεία της αποκατάστασης του.

Ο Νεϊμάρ αναμένεται να επανέλθει σε πλήρη αγωνιστική φόρμα τον Μάιο και ο Αντσελότι θα περιμένει μέχρι τότε για να αποφασίσει αν θα τον πάρει στο Παγκόσμιο Κύπελλο του ερχόμενου καλοκαιριού.

Το δημοσίευμα της Mundo Deportivo. Printscreen

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, δεν υπάρχει αμφιβολία πως ο Νεϊμάρ θα συμπεριληφθεί στην αποστολή της Βραζιλίας για το Μουντιάλ, αν τον Μάιο βρίσκεται σε πλήρη αγωνιστική φόρμα.

Ο «παράγοντας Χ»

Όπως επιβεβαιώνει το BeinSports, το μεγαλύτερο ερωτηματικό για τον Ιταλό τεχνικό είναι η φυσική του κατάσταση.

Ο Νεϊμάρ πρωταγωνίστησε στην κούρσα παραμονής της Σάντος το 2025, όταν και αγωνίστηκε, παρ' ότι ήταν τραυματίας. Όμως το 2026, μετράει μόλις 135 λεπτά συμμετοχής.

Το ρεπορτάζ του BeinSports. Printscreen

Απουσίαζε για δυόμιση μήνες λόγω τραυματισμού και επέστρεψε στις 16/02, όταν αγωνίστηκε για ένα ημίχρονο στη νίκη (6-0) της ομάδας της καρδιάς του εναντίον της Βέλο Κλούμπε. Έξι ημέρες αργότερα (22/02), ξεκίνησε βασικός στο παιχνίδι εναντίον της Νοβοριζοντίνο.

Οι συμμετοχές του Νεϊμάρ το 2026. Printscreen από TransferMarkt

Γιατί τον άφησε εκτός φιλικών

Η απόφαση του Αντσελότι να περιμένει τον Νεϊμάρ μέχρι την τελευταία στιγμή, δείχνει, αν μη τι άλλο σεβασμό. Η επιλογή του, δε να τον αφήσει εκτός φιλικών, μπορεί να εξηγηθεί αγωνιστικά.

Ο Νεϊμάρ δεν είναι ακόμα έτοιμος να παίξει έναν αγώνα τόσο υψηλής έντασης. Το κρίσιμο ερώτημα, όμως είναι αν θα μπορέσει να ανταπεξέλθει τον Ιούνιο.

Ο... πολυτραυματίας Νεϊμάρ έχει ανάγκη από αγωνιστικό ρυθμό και χρόνο συμμετοχής. Χρειάζεται μία ρουτίνα προπόνησης που θα του επιτρέψει αρχικά να μην επιβαρύνει το σώμα του.

Μία ενδεχόμενη εμφάνισή του στον αγώνα εναντίον της Γαλλίας τον Μάρτιο ή της Κροατίας τον Απρίλιο θα κατέστρεφε δυνητικά την πρόοδο που κάνουν τα γόνατά του, λόγω του ρυθμού αποκατάστασης που ακολουθεί.

Του κράτησε την πόρτα... ανοιχτή

Ο Αντσελότι, βέβαια δεν αποκλείει την παρουσία του Νεϊμάρ στην αποστολή της εθνικής Βραζιλίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο της Αμερικής και είναι ενήμερος για την επάνοδό του στη δράση. Οι δυο τους φαίνεται να μοιράζονται μία σχέση αμοιβαίου σεβασμού.

Ο πολύπειρος Ιταλός τεχνικός φημίζεται για τις ικανότητες του στη διαχείριση των μεγάλων προσωπικοτήτων. Ο ίδιος ο Νεϊμάρ, άλλωστε το παραδέχθηκε όταν σχολίασε την πρόσληψη του Αντσελότι στη «Σελεσάο».

Οι δηλώσεις του Νεϊμάρ μετά την πρόσληψη Αντσελότι. Printscreen από BeinSports

«Ο Αντσελότι έχει κατακτήσει όλους τους τίτλους και ξέρει πως να διαχειρίζεται μεγάλους παίκτες», ανέφερε χαρακτηριστικά, δηλώνοντας... διαθέσιμος ενόψει Μουντιάλ.

Ο «φόβος» του Αντσελότι

Ο Νεϊμάρ είναι ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία της εθνικής Βραζιλίας και έχει οδηγήσει τη «Σελεσάο» ως αρχηγός για περισσότερα από 20 παιχνίδια. Ο Αντσελότι θεωρεί πως η ποιότητά του είναι αδιαμφισβήτητη.

Neymar da Silva Santos Júnior. 🇧🇷

one of the most decorated and influential footballers of his generation:

🇧🇷 International Records & Achievements

• Brazil’s All-Time Top Scorer:

Neymar holds the record for the most goals scored for the Brazil national team, surpassing Pelé… pic.twitter.com/CZKXN39I7a — Teymar𓃵🖤 (@_Teymar10) February 5, 2026

Οι δημοσιογράφοι από το εξωτερικό, μάλιστα δηλώνουν βέβαιοι πως ο Ιταλός τεχνικός σκοπεύει να τον συμπεριλάβει στην αποστολή των Βραζιλιάνων για το Μουντιάλ, αν είναι υγιής.

Όμως, στην πραγματικότητα ο Αντσελότι βρίσκεται σε δίλημμα.

Από τη μία, γνωρίζει πως ο Νεϊμάρ μπορεί να συσπειρώσει ως ηγέτης την εθνική ομάδα, οδηγώντας τη στην επιτυχία.

Από την άλλη, όμως αντιλαμβάνεται πως αν τον πάρει στο Μουντιάλ, ενώ το σώμα του δε μπορεί να ανταπεξέλθει, τότε θα στερήσει από έναν συμπατριώτη του την κλήση για το Παγκόσμιο Κύπελλο και από τη «Σελεσάο» δυνητικά το ίδιο το τρόπαιο...