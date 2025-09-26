Σοκάρουν οι αποκαλύψεις για τον Νειμάρ: Ο εθισμός στο αλκοόλ, ο ναργιλές και οι καταχρήσεις

Νέος σάλος συγκλονίζει τον παγκόσμιο αθλητισμό, με επίκεντρο για άλλη μια φορά τον Βραζιλιάνο σούπερ σταρ Νεϊμάρ. Ο πρώην ποδοσφαιριστή της Μπαρτσελόνα και της Παρί Σεν Ζερμέν, που αγωνίζεται πλέον με τη φανέλα της Σάντος, βρίσκεται αντιμέτωπος με βαρύτατες καταγγελίες για την εξωαγωνιστική του ζωή, οι οποίες προκάλεσαν την άμεση και έντονη αντίδραση του περιβάλλοντός του.

Ο Βραζιλιάνος δημοσιογράφος Ροντόλφο Γκόμες προχώρησε σε σοκαριστικές αποκαλύψεις, συνδέοντας τα συνεχή αγωνιστικά προβλήματα του 33χρονου επιθετικού με έναν καταστροφικό τρόπο ζωής. Σύμφωνα με τον Γκόμες, ο Νεϊμάρ είναι «εθισμένος στο ουίσκι και τα ενεργειακά ποτά», «καπνίζει ναργιλέ» και κοιμάται «μόνο στις 4 ή 5 το πρωί». Μάλιστα, υποστήριξε ότι η Σάντος αναγκάστηκε να προσαρμόσει την προπόνησή της στις απαιτήσεις του παίκτη.

Οι αποκαλύψεις αυτές έρχονται σε μια κρίσιμη στιγμή, καθώς ο Νεϊμάρ παλεύει να κερδίσει μια θέση στην «Σελεσάο» του Κάρλο Αντσελότι ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026.

Άμεση αντίδραση και μήνυση

Η απάντηση από την πλευρά του Νεϊμάρ ήταν άμεση και κατηγορηματική. Μέσω δήλωσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η οικογένεια του Βραζιλιάνου αστέρα ανακοίνωσε την πρόθεσή της να υποβάλει μήνυση κατά του Ροντόλφο Γκόμες.

«Δεν θα προσφέρουμε λόγο σε άτομα που χρησιμοποιούν το επιχείρημα της «έρευνας» ως πρόφαση για να διαδώσουν ψευδείς, δυσφημιστικές και αβάσιμες πληροφορίες», αναφέρουν οι στενοί συνεργάτες του. Τονίζεται δε εμφατικά πως η διάδοση «ψευδών ειδήσεων όχι μόνο βλάπτει την τιμή, την εικόνα και τη φήμη των αθλητών, αλλά συμβάλλει και στην παραπληροφόρηση της κοινωνίας».

Η δικαστική οδός έχει πλέον ανοίξει, καθώς ο Νεϊμάρ είναι αποφασισμένος να υπερασπιστεί τον εαυτό του απέναντι σε ένα σκάνδαλο που, αν επιβεβαιωθεί, θα επισκιάσει πλήρως την εικόνα του.