Νέο ξέσπασμα αποδοκιμασιών για τον Νεϊμάρ - Οργή των οπαδών και τεταμένο κλίμα στη Σάντος (vid)
Ο Βραζιλιάνος σούπερ σταρ δέχθηκε έντονες αποδοκιμασίες από τους φιλάθλους της Φλαμένγκο, αποχώρησε εκνευρισμένος από τον αγωνιστικό χώρο.
Ο Νεϊμάρ βρέθηκε στο επίκεντρο νέας έντασης στη Βραζιλία, καθώς η Σάντος γνώρισε βαριά ήττα με 3-2 από τη Φλαμένγκο για το πρωτάθλημα. Ο 33χρονος επιθετικός, που ξεκίνησε βασικός, αντικαταστάθηκε στο 85ο λεπτό, με το σκορ τότε στο 3-0 υπέρ των αντιπάλων, και αποχώρησε απευθείας προς τα αποδυτήρια, χωρίς να παραμείνει στον πάγκο μέχρι τη λήξη.
Καθώς περπατούσε προς τα αποδυτήρια, οι φίλοι της Φλαμένγκο τον αποδοκίμασαν έντονα, φωνάζοντας υβριστικά συνθήματα, μεταξύ των οποίων και «Νεϊμάρ, φύγε! Επέστρεψες στη Σάντος μόνο για να παίξεις στη δεύτερη κατηγορία!».
Η Σάντος, η οποία βρίσκεται οριακά πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού, πέτυχε δύο γκολ μετά την αποχώρηση του Νεϊμάρ, χωρίς όμως να αποφύγει την ήττα.
Ο Βραζιλιάνος άσος επέστρεψε πρόσφατα στη δράση ύστερα από απουσία 48 ημερών λόγω μυϊκού τραυματισμού, έχοντας μέχρι στιγμής 3 γκολ σε 15 συμμετοχές στο πρωτάθλημα.
Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ESPN Brazil, ο Νεϊμάρ φέρεται να εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο αποχώρησης από τη Σάντος, σε περίπτωση που ο ιστορικός σύλλογος υποβιβαστεί για πρώτη φορά στην ιστορία του.