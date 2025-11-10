Νέο ξέσπασμα αποδοκιμασιών για τον Νεϊμάρ - Οργή των οπαδών και τεταμένο κλίμα στη Σάντος (vid)

Ο Νεϊμάρ βρέθηκε στο επίκεντρο νέας έντασης στη Βραζιλία, καθώς η Σάντος γνώρισε βαριά ήττα με 3-2 από τη Φλαμένγκο για το πρωτάθλημα. Ο 33χρονος επιθετικός, που ξεκίνησε βασικός, αντικαταστάθηκε στο 85ο λεπτό, με το σκορ τότε στο 3-0 υπέρ των αντιπάλων, και αποχώρησε απευθείας προς τα αποδυτήρια, χωρίς να παραμείνει στον πάγκο μέχρι τη λήξη.

Καθώς περπατούσε προς τα αποδυτήρια, οι φίλοι της Φλαμένγκο τον αποδοκίμασαν έντονα, φωνάζοντας υβριστικά συνθήματα, μεταξύ των οποίων και «Νεϊμάρ, φύγε! Επέστρεψες στη Σάντος μόνο για να παίξεις στη δεύτερη κατηγορία!».

Η Σάντος, η οποία βρίσκεται οριακά πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού, πέτυχε δύο γκολ μετά την αποχώρηση του Νεϊμάρ, χωρίς όμως να αποφύγει την ήττα.

Neymar ran all the way back to take a goal kick for Santos, passed it short, then lost his temper when his teammate failed to play out from the back! 🇧🇷💥



He left the pitch to loud boos as Santos remain in the relegation zone.pic.twitter.com/Up4Linay96 — CentreGoals. (@centregoals) November 10, 2025

Ο Βραζιλιάνος άσος επέστρεψε πρόσφατα στη δράση ύστερα από απουσία 48 ημερών λόγω μυϊκού τραυματισμού, έχοντας μέχρι στιγμής 3 γκολ σε 15 συμμετοχές στο πρωτάθλημα.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ESPN Brazil, ο Νεϊμάρ φέρεται να εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο αποχώρησης από τη Σάντος, σε περίπτωση που ο ιστορικός σύλλογος υποβιβαστεί για πρώτη φορά στην ιστορία του.