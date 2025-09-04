Επιχειρηματίας άφησε 1 δισεκατομμύριο ευρώ στον Νεϊμάρ, χωρίς να τον έχει συναντήσει ποτέ

Ακόμη ένα μεγάλο ποσό φαίνεται πως θα προστεθεί στον τραπεζικό λογαριασμό του Νεϊμάρ, αλλά αυτή τη φορά δεν θα είναι ο μισθός του από κάποια ποδοσφαιρική ομάδα αλλά η περιουσία ενός 31χρονου επιχειρηματία από το Πόρτε Αλέγκρε.

Συγκεκριμένα ο Βραζιλιάνος σταρ, είναι ο μοναδικός κληρονόμος ενός 31χρονου επιχειρηματία του οποίου η περιουσία εκτιμάται σε 6,1 δισεκατομμύρια ράντ δηλαδή περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ, με τον ίδιο να εξηγεί την απόφασή του λίγο αργότερα αναφέροντας πως του αρέσει πολύ ο Νεϊμάρ και ταυτίζεται μαζί του ενώ στον παίκτη διακρίνει σπάνιες αξίες.

A businessman is leaving 1 BILLION DOLLARS to Neymar in his will. The administrator justified that he identifies with the athlete & decided to give his inheritance to the player 💵 pic.twitter.com/CVbbRRE0VQ — Ginga Bonito 🇧🇷 (@GingaBonitoHub) September 3, 2025

Από την πλευρά του ο Νεϊμάρ, δεν έχει πάρει θέση για το γεγονός αυτό, καθώς έχει να διαχειριστεί τα αγωνιστικά του ζητήματα με τον τεχνικό της Εθνικής ομάδας της Βραζιλίας, Κάρλο Αντσελότι να τον αφήνει εκτός λίστας για τις αναμετρήσεις με τη Χιλή (5/9) και τη Βολιβία (10/9), με τον πρώην παίκτη της Παρί Σεν Ζερμέν να δηλώνει έπειτα από τη λήξη του αγώνα της Σάντος με τη Φλουμινένσε, πως η απόφαση να μείνει εκτός για τα συγκεκριμένα παιχνίδια, πάρθηκε καθαρά για τεχνικούς λόγους και δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα με τη φυσική του κατάσταση.