Γιορτή που έγινε εφιάλτης: Ο Νεϊμάρ λύγισε μετά τη συντριβή της Σάντος (vid)

Η βραδιά που είχε στηθεί για να τιμήσει τον Νεϊμάρ εξελίχθηκε σε έναν από τους χειρότερους εφιάλτες της Σάντος τα τελευταία χρόνια. Το Μορουμπί γέμισε για να αποθεώσει τον Βραζιλιάνο σούπερ σταρ στις 250 συμμετοχές του με την ομάδα, όμως η Βάσκο ντα Γκάμα του Φελίπε Κουτίνιο χάλασε τη γιορτή με ένα εντυπωσιακό 6-0.

Η αναμέτρηση άρχισε με προβάδισμα για τους φιλοξενούμενους στο 18’, όμως το δεύτερο ημίχρονο πήρε διαστάσεις καταστροφής για τη Σάντος. Μέσα σε διάστημα μόλις 16 λεπτών (52’-68’), η Βάσκο σημείωσε πέντε τέρματα, δύο εκ των οποίων από τον Φιλίπε Κουτίνιο, εκθέτοντας πλήρως την αμυντική λειτουργία της αντιπάλου της.

Philippe Coutinho scored twice for Vasco da Gama in their 6-0 win over Neymar's Santos 😳 pic.twitter.com/qpElLhKn1n — B/R Football (@brfootball) August 17, 2025

Οι εξέδρες του Μορουμπί, που πριν τη σέντρα είχαν γεμίσει ενθουσιασμό, μετατράπηκαν σε σκηνικό οργής. Οπαδοί της Σάντος αποδοκίμασαν έντονα τους παίκτες, ενώ πολλοί αποχώρησαν πριν το τελικό σφύριγμα.

Torcida do Santos mostrando a bunda pro Neymar tão atiçando o gordinho 🤣 pic.twitter.com/MhViBBUeNz — Magalzão Show (@magalzaoshow) August 17, 2025

Στον αντίποδα, οι φίλοι της Βάσκο τραγουδούσαν ειρωνικά «όλε» σε κάθε πάσα.Μετά τη λήξη, η πιο χαρακτηριστική εικόνα ήρθε από τον ίδιο τον Νεϊμάρ. Ο 33χρονος επιθετικός κατέρρευσε στο χορτάρι με λυγμούς, αρνούμενος αρχικά να δεχθεί παρηγοριά από τους συμπαίκτες του. Τελικά, ο μοναδικός που τον πλησίασε ήταν ο προπονητής της Βάσκο, Φερνάντο Ντινίζ, ο οποίος τον αγκάλιασε σε μια συμβολική στιγμή αλληλεγγύης.

🚨Neymar Jr seen in TEARS after Santos lost 6-0 at home against Philippe Coutinho’s Vasco Da Gama.



The Brazilian continued crying as he walked down the tunnel. 🇧🇷💔 pic.twitter.com/Xv5tU2N356 — َ (@kykyszn) August 17, 2025

Η βαριά ήττα έφερε και εξελίξεις. Λίγη ώρα αργότερα, η Σάντος ανακοίνωσε την αποχώρηση του Κλέμπερ Σαβιέ από την τεχνική της ηγεσία, επιχειρώντας να δώσει απαντήσεις στην οργή του κόσμου και να σηματοδοτήσει μια νέα αρχή μετά τη συντριβή.