Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης η Σάντος: Η εισβολή οπαδών σε προπόνηση, οι απειλές και ο Νεϊμάρ (vid)
Οι οπαδοί της Σάντος μπήκαν μέσα στο προπονητικό κέντρο της ομάδας και μίλησαν με τους παίκτες και το τεχνικό επιτελείο σε έντονο ύφος.
Τα πράγματα στη Σάντος δεν πάνε καθόλου καλά, με τους οπαδούς της βραζιλιάνικης ομάδας να έχουν βγει εκτός εαυτού.
Η «εξάρα» από την Βάσκο Ντα Γκάμα φαίνεται πως ήταν το «κερασάκι» στην τούρτα στην πολύ κακή, έως τώρα, σεζόν που διανύει ο σύλλογος.
Δύο μέρες μετά τη «συντριβή» από την ομάδα του Φιλίπε Κοουτίνιο, οι φίλοι της Σάντος αποφάσισαν να πάνε στο προπονητικό κέντρο και να τα «ψάλλουν» σε παίκτες και τεχνικό επιτελείο.
«Αυτό που συμβαίνει σήμερα (η εισβολή) δεν είναι τίποτα. Θέλετε να σας πω κάτι; Χρειάζεστε όλοι μία δυνατή σφαλιάρα στο πρόσωπο» ήταν τα λόγια από έναν οργισμένο οπαδό της ομάδας.
Μάλιστα σε ένα άλλο βίντεο φαίνεται να λένε στο Νεϊμάρ:
«Αν κλαις εσύ, σκέψου εμείς οι υπόλοιποι...».
«Έφαγε» εξάρα η Σάντος, πλάνταξε στο κλάμα ο Νεϊμάρ
Πριν από τη σέντρα του αγώνα, ο Νεϊμάρ αποθεώθηκε από τους οπαδούς της Σάντος, καθώς θα συμπλήρωνε 250 συμμετοχές με τη φανέλα της. Με το που άρχισε το παιχνίδι, όμως, άρχισε και ο εφιάλτης για τον Βραζιλιάνο σούπερ σταρ και τους συμπαίκτες του.
Στο πρώτο ημίχρονο η Βάσκο πέτυχε μόνο ένα γκολ, αλλά στο δεύτερο διέλυσε την αντίπαλό της με άλλα πέντε γκολ, δύο από τα οποία πέτυχε ο Κουτίνιο.
Το κοινό της Σάντος γύρισε την πλάτη του στον αγωνιστικό χώρο και ξέσπασε με υβριστικά συνθήματα κατά των ποδοσφαιριστών. Με τη λήξη του αγώνα ο Νεϊμάρ κατέρρευσε και έβαλε τα κλάματα.
Ο προπονητής της Βάσκο, Φερνάντο Ντινίζ, πήγε προς τον 33χρονο άσο και τον παρηγόρησε με μία αγκαλιά. Την ίδια ώρα χαμογελαστός ο Κουτίνιο απολάμβανε την ευρεία νίκη της ομάδας του. Λίγη ώρα αργότερα, η Σάντος ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας με τον προπονητή Κλέμπερ Σαβιέ.