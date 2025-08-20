Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης η Σάντος: Η εισβολή οπαδών σε προπόνηση, οι απειλές και ο Νεϊμάρ (vid)

Τα πράγματα στη Σάντος δεν πάνε καθόλου καλά, με τους οπαδούς της βραζιλιάνικης ομάδας να έχουν βγει εκτός εαυτού.

Η «εξάρα» από την Βάσκο Ντα Γκάμα φαίνεται πως ήταν το «κερασάκι» στην τούρτα στην πολύ κακή, έως τώρα, σεζόν που διανύει ο σύλλογος.

Δύο μέρες μετά τη «συντριβή» από την ομάδα του Φιλίπε Κοουτίνιο, οι φίλοι της Σάντος αποφάσισαν να πάνε στο προπονητικό κέντρο και να τα «ψάλλουν» σε παίκτες και τεχνικό επιτελείο.

⚠️ URGENTE



TORCIDA DO SANTOS INVADIU O CT.



“Isso aqui que está acontecendo hoje (invasão) é pouco! Posso falar pra vocês? Vocês deveriam tomar tapa na cara de mão aberta!”



🎥 @deolhonopeixe pic.twitter.com/sokRJ1KLrF — Noite de Copa (@Noitedecopa) August 19, 2025

«Αυτό που συμβαίνει σήμερα (η εισβολή) δεν είναι τίποτα. Θέλετε να σας πω κάτι; Χρειάζεστε όλοι μία δυνατή σφαλιάρα στο πρόσωπο» ήταν τα λόγια από έναν οργισμένο οπαδό της ομάδας.

Μάλιστα σε ένα άλλο βίντεο φαίνεται να λένε στο Νεϊμάρ:

«Αν κλαις εσύ, σκέψου εμείς οι υπόλοιποι...».

🚨ABSURDO | Membros da Torcida Organiza do Santos INVADEM centro de treinamento do Santos e dão “fecho” em Neymar. Em determinado momento do vídeo, um dos membros falou que iria “trocar umas ideia” com o craque!



pic.twitter.com/x3l3at7MZX — Politiquei Br (@Politiquei_Br) August 20, 2025

«Έφαγε» εξάρα η Σάντος, πλάνταξε στο κλάμα ο Νεϊμάρ

Πριν από τη σέντρα του αγώνα, ο Νεϊμάρ αποθεώθηκε από τους οπαδούς της Σάντος, καθώς θα συμπλήρωνε 250 συμμετοχές με τη φανέλα της. Με το που άρχισε το παιχνίδι, όμως, άρχισε και ο εφιάλτης για τον Βραζιλιάνο σούπερ σταρ και τους συμπαίκτες του.

🚨Neymar Jr seen in TEARS after Santos lost 6-0 at home against Philippe Coutinho’s Vasco Da Gama.



The Brazilian continued crying as he walked down the tunnel. 🇧🇷💔 pic.twitter.com/Xv5tU2N356 — َ (@kykyszn) August 17, 2025

Στο πρώτο ημίχρονο η Βάσκο πέτυχε μόνο ένα γκολ, αλλά στο δεύτερο διέλυσε την αντίπαλό της με άλλα πέντε γκολ, δύο από τα οποία πέτυχε ο Κουτίνιο.

Το κοινό της Σάντος γύρισε την πλάτη του στον αγωνιστικό χώρο και ξέσπασε με υβριστικά συνθήματα κατά των ποδοσφαιριστών. Με τη λήξη του αγώνα ο Νεϊμάρ κατέρρευσε και έβαλε τα κλάματα.

Ο προπονητής της Βάσκο, Φερνάντο Ντινίζ, πήγε προς τον 33χρονο άσο και τον παρηγόρησε με μία αγκαλιά. Την ίδια ώρα χαμογελαστός ο Κουτίνιο απολάμβανε την ευρεία νίκη της ομάδας του. Λίγη ώρα αργότερα, η Σάντος ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας με τον προπονητή Κλέμπερ Σαβιέ.