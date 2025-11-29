Συγκίνηση στη Βραζιλία: Ο Νεϊμάρ έπαιξε τραυματίας και σκόραρε στη «μάχη παραμονής» της Σάντος (vid)

Ο Νεϊμάρ αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα τραυματισμού. Ωστόσο, αυτό δεν τον εμπόδισε από το να αγωνιστεί στην πολύ κρίσιμη αναμέτρηση της αγαπημένης του Σάντος με τη Σπορτ Ρεσίφε για το πρωτάθλημα Βραζιλίας.

Η Σάντος βρισκόταν στις θέσεις του υποβιβασμού και το παιχνίδι εναντίον της Σπορτ Ρεσίφε κρίθηκε «must win». Ο Νεϊμάρ, παρά τον τραυματισμό του έδωσε το παρόν και συνέβαλε τα μέγιστα στην επικράτηση της ομάδας του με γκολ και ασίστ.

25 λεπτά μετά την έναρξη της κρίσιμης «μάχης», ο έμπειρος επιθετικός άνοιξε το σκορ για τη Σάντος με σουτ μέσα από τη μεγάλη περιοχή, βάζοντας την ομάδα του σε ρόλο «οδηγού» στο παιχνίδι.

Η Σάντος συνέχιζε να πιέζει και η εξαιρετική απόδοση των παικτών του Χουάν Πάμπλο Βοϊβόντας απέδωσε καρπούς. 11 λεπτά μετά το 1-0, οι γηπεδούχοι διπλασίασαν τα τέρματα τους στο παιχνίδι με αυτογκόλ του Λούκας Καλ.

Στην επανάληψη, ο Νεϊμάρ αναδείχθηκε εκ νέου πρωταγωνιστής για τη Σάντος. Στο 67ο λεπτό παραχώρησε στον Ζοάο Σμιντ με θαυμάσια ασίστ την ευκαιρία να «κλειδώσει» τη νίκη για την ομάδα του, έπειτα από εκτέλεση κόρνερ. Ο Βραζιλιάνος ευστόχησε και έγραψε το 3-0 για τη Σάντος, διαμορφώνοντας το τελικό σκορ της αναμέτρησης.

Η Σάντος βρίσκεται πλέον στην 15η θέση της βαθμολογίας με 41 βαθμούς. Η σημαντική της νίκη εναντίον της Σπορτ Ρεσίφε της έδωσε τη δυνατότητα να ξεφύγει από τις θέσεις του υποβιβασμού, χάρη στη συγκινητική προσπάθεια του Βραζιλιάνου σούπερ σταρ σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε πριν την έναρξη του καθοριστικός για την πορεία της ομάδας στη σεζόν.

Δείτε το γκολ του Νεϊμάρ