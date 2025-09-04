Σκόκο: «Δέχθηκα επίθεση με μολότοφ μετά το 6-0 από τον Ολυμπιακό» (vid)

Ο Νάτσο Σκόκο, ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα που έχουν φορέσει τη φανέλα της ΑΕΚ, μίλησε σε μια εκπομπή στο YouTube, για κάποια γεγονότα από την ποδοσφαιρική του καριέρα που έχουν μείνουν χαραγμένα στη μνήμη του αλλά και για τη ζωή του μετά την απόσυρσή του από την ενεργό δράση.

Συγκεκριμένα ο Αργεντινός, μίλησε για την τρέλα του Ελληνικού πρωταθλήματος, τονίζοντας πως μετά τον αγώνα όπου η ΑΕΚ ηττήθηκε με 6-0 από τον Ολυμπιακό στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» του πέταξαν μολότοφ στην αυλή του σπιτιού του.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Νάτσο Σκόκο:

«Χάσατε 6-0 από τον Ολυμπιακό. Έριξαν κροτίδες στην πόρτα του σπιτιού σου;» τον ρωτάει αρχικά ο δημοσιογράφος, με τον Σκόκο να του απαντάει: «Όχι κροτίδες, μολότοφ».

«Ήταν επειδή είχαν θέμα μαζί σου, δηλαδή σε στόχευσαν;»

«Ερχόμασταν από ένα σημαντικό ματς που είχαμε αποκλείσει τον ΠΑΟΚ σε μια πολύ δύσκολη έδρα στη Θεσσαλονίκη. Τον αφήσαμε εκτός Κυπέλλου και προκριθήκαμε στον τελικό. Είχαν περάσει χρόνια από την τελευταία φορά που η ΑΕΚ έπαιξε τελικό. Και το Σάββατο παίζαμε με τον Ολυμπιακό. Στο 30ο λεπτό χάναμε 4-0, σε ένα πολύ σημαντικό ντέρμπι. Τελικά τελειώσαμε το παιχνίδι με ήττα 6-0. Είναι αυτά τα παιχνίδια που δεν σου βγαίνει τίποτα, και λες: “Ας τελειώσει να φύγει”.

Μετά το παιχνίδι, έπρεπε να φύγουμε με ταξί ο καθένας για το σπίτι του, γιατί τα αυτοκίνητά μας ήταν στο προπονητικό κέντρο. Μας είπαν ότι είχε πολύ κόσμο από οπαδούς στην περιοχή. Μια μέρα, στο σπίτι μου στην Ελλάδα, που είχε αυλή μπροστά και πίσω, η μπροστινή αυλή βγάζει στον δρόμο, είχαμε κάποια φυτά που χώριζαν την αυλή από το πεζοδρόμιο. Τότε, που είχε μόλις γεννηθεί το παιδί μου, η γυναίκα μου λέει: “Υπάρχει φωτιά, υπάρχει φωτιά!”. Ακούσαμε εκρήξεις, αλλά αρχικά σκεφτήκαμε ότι ήταν ο θόρυβος από μοτοσυκλέτες ή τα καυσαέρια τους.

Όταν κοίταξα από το παράθυρο, όλα τα φυτά είχαν πάρει φωτιά. Ο γείτονας που έμενε δίπλα προσπάθησε με λάστιχο να σβήσει τη φωτιά. Μερικές μοτοσυκλέτες είχαν περάσει και είχαν ρίξει μολότοφ, με αποτέλεσμα να πάρουν φωτιά τα φυτά μπροστά και να έρθουν οι πυροσβέστες, δημιουργώντας αναστάτωση στη γειτονιά».