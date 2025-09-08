Απρόοπτο για τον Χάλαντ: Χτύπησε σε πόρτα λεωφορείου και έκανε τρία ράμματα (pic)

Ένα απρόσμενο περιστατικό με «θύμα» τον Έρλινγκ Χάλαντ έλαβε χώρα σήμερα (8/9) κατά την αναχώρηση της αποστολής της Εθνικής ομάδας της Νορβηγίας με τον θηριώδη επιθετικό της Μάντσεστερ Σίτι, να χτυπάει σε μία πόρτα λεωφορείου και να κάνει τρία ράμματα κάτω από τα χείλη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 25χρονος στράικερ, καθόταν σε μία θέση κοντά στην πλευρά των αποσκευών και όταν άνοιξε η πόρτα, τον χτύπησε με δύναμη με αποτέλεσμα και για να σταματήσει η αιμορραγία και να επουλωθεί το τραύμα χρειάστηκε να κάνει τρία ράμματα. Ωστόσο ο πρώην επιθετικός της Μπορούσια Ντόρτμουντ, πήρε το «οκ» από το ιατρικό τιμ και τους υπεύθυνους της ομάδας και υπολογίζεται κανονικά για την εντός έδρας αναμέτρηση κόντρα στην Μολδαβία (9/9,21:45) για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.