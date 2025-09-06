Αγώνας διακόπηκε λόγω... μελισσών - Τρομερές σκηνές με διαιτητή και παίκτες να πέφτουν στο έδαφος

Οι μέλισσες από τι φαίνεται, λατρεύουν το ποδόσφαιρο, μιας και μετά την Κολομβία, σμήνος μελισσών εισέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο και σε παιχνίδι στην Τανζανία. Συγκεκριμένα, η City FC Abuja φιλοξενούσε την JKU FC στο Μπαμπάτι, στο πλαίσιο της προετοιμασίας των δύο ομάδων.

Όταν στο 78ο λεπτό και με το σκορ 1-1 το ματς διακόπηκε, με το σμήνος να μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο και να προκαλεί... πανικό. Παίκτες, προπονητές, διαιτητές, ballboy αλλά και καμεραμάν βρέθηκαν στο έδαφος, προκειμένου να προστατευτούν, ενώ οι αναπληρωματικοί προστατεύτηκαν από τον πάγκο των αποδυτηρίων.

Πάντως δεν έγινε γνωστός ο λόγος που υπήρξε η εισβολή των μελισσών, με αρκετούς να μιλάνε για τον περίεργο καιρό που υπάρχει αυτή την περίοδο στην αφρικανική χώρα, ενώ άλλοι τόνισαν ότι αρκετά πιθανό είναι οι μέλισσες να... εκνευρίστηκαν λόγω του θορύβου που υπήρχε εκείνη την στιγμή λόγω του ποδοσφαιρικού αγώνα.

🚨🐝 El paso de las abejas provocó que en Tanzania un partido se detuviera temporalmente



🇹🇿 El partido enfrentaba al City FC Abuja contra el JKU FC



📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/LuI2nOBhHp — El Partidazo de COPE (@partidazocope) September 4, 2025

Κανείς δεν... δέχτηκε τσίμπημα

Ευτυχώς, όπως αναφέρουν Μέσα από την Τανζανία, κανείς ποδοσφαιριστής, διαιτητής ή θεατής δεν τσιμπήθηκε κατά την... επιδρομή του σμήνους, ενώ για την ιστορία η City FC Abuja... τσίμπησε την αντίπαλο της στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης.

Οι οπαδοί έσπευσαν να σχολιάσουν τα όσα συνέβησαν στον αγωνιστικό χώρο στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, με έναν εξ' αυτών να γράφει: «Η φύση δεν νοιάζεται για το ποδοσφαιρικό σου πρόγραμμα. Έξυπνη κίνηση να ξαπλώσουν όμως, ελπίζω να μην τραυματίστηκε κανείς», ένας άλλος απλός εξέφρασε τον εντυπωσιασμό του για το περιστατικό, υπογραμμίζοντας πως δεν έχει ξαναδεί κάτι τέτοιο.

Όπως προαναφέραμε, παρόμοιο περιστατικό συνέβη και στην Κολομβία, τα ξημερώματα της Πέμπτης (04/09) στην αναμέτρησης της Ενβιγάδο με τη Μιλιονάριος για το κύπελλο της χώρας, με το ματς να διακόπτεται δύο φορές για δύο εισβολές μελισσών στον αγωνιστικό χώρο.