Νεϊμάρ: Η... απίθανη μεταμφίεση για να κρυφτεί σε διακοπές στη Νέα Υόρκη

Ο Νεϊμάρ επέλεξε τη Νέα Υόρκη, στις Ηνωμένες Πολιτείες, ως προορισμό για να απολαύσει τις διακοπές του μαζί με τους στενούς φίλους. Για να κινηθεί στην πόλη χωρίς να τραβήξει την προσοχή, ο Βραζιλιάνος επέλεξε μια ασυνήθιστη στρατηγική, καθώς φόρεσε μια ροζ μπαλακλάβα που χρησιμοποιήθηκε ως μεταμφίεση κατά τη διάρκεια μιας βόλτας σε τουριστικά σημεία στην Times Square και το Rockefeller Center.

Σε αναρτήσεις που κοινοποιήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Μπρούνα Μπιανκάρντι, η σύντροφος του Νεϊμάρ, δημοσίευσε στιγμές του ζευγαριού να ταξιδεύει στην πιο διάσημη λεωφόρο της πόλης με έλκηθρο, περιτριγυρισμένο από χριστουγεννιάτικα στολίδια. Στη λεζάντα, γιόρτασε την εμπειρία με τη φράση «Τα καταφέραμε».

Sorry Neymar, mas vc tá parecendo um serial killer de filme de terror com essa máscara! 😅 Mas, eu acho que a Maviezinha vai adorar a fantasia do papai qd ver as fotos! 😂😂😂 pic.twitter.com/mYL8uNjDXA — BB (@Luacheia12345) December 14, 2025

Ένα άλλο βίντεο, που κυκλοφόρησε στα social media, αποκαλύπτει τα παρασκήνια της προσπάθειας του παίκτη να μείνει απαρατήρητος από τον κόσμο. Εκτός από τη μάσκα, ο Νεϊμάρ φορούσε ένα φουσκωτό μπουφάν σε αποχρώσεις του λευκού και του ροζ, αξίας 5.000 ευρώ για να προσπαθήσει να «κρυφτεί» από το πλήθος.

Nosso menino Ney andando de máscara pelas ruas de Nova York me quebrou demais. É impossível não amar esse cara



pic.twitter.com/f1FbwGX9iB — Como Tanka o Bostil? (@Como_Tanka) December 14, 2025

Το ταξίδι του Νεϊμάρ στις ΗΠΑ έρχεται καθώς ετοιμάζεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στο γόνατο, σε μια προσπάθεια να διασώσει τις ελπίδες του να κληθεί στην αποστολή του Κάρλο Αντσελότι για το Παγκόσμιο Κύπελλο το επόμενο καλοκαίρι. Ο πρώην επιθετικός της Μπαρτσελόνα και της Παρί Σεν Ζερμέν ταλαιπωρείται από τραυματισμούς τα τελευταία χρόνια, χάνοντας 89 αγώνες, από τότε που μεταγράφηκε στην Αλ Χιλάλ το 2023.