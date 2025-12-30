Ντίν Χούισεν: Ο άσος της Ρεάλ Μαδρίτης βρέθηκε στο Ντουμπάι και έδωσε μάχη με... μια τίγρη (video)

Ο Ντίν Χούισεν βρήκε την ευκαιρία και εκμεταλλεύτηκε τις χειμερινές διακοπές του, ενώ συνδύασε την ξεκούραση με μια μοναδική εμπειρία.

Ο νεαρός άσος της Ρεάλ Μαδρίτης βρέθηκε στο Ντουμπάι, οπού όχι μόνο χαλάρωσε από την πίεση των γηπέδων, αλλά και έζησε μια όχι και τόσο συνηθισμένη εμπειρία. Ο νεαρός αμυντικός επισκέφθηκε το Fame Park και δέχθηκε μια ιδιαίτερη πρόκληση… να δοκιμάσει τη δύναμή του σε αγώνα διελκυστίνδας απέναντι σε τίγρη. Ο ίδιος έδειξε να το διασκεδάζει, με τα στιγμιότυπα να σχολιάζονται στα social media από κόσμο που αναφέρθηκε στο θάρρος του Ισπανού αμυντικού, ενώ άλλοι χαριτολογώντας τόνισαν πως η τίγρης ήταν μικρή και όχι και τόσο δυνατή.

Ο Χούισεν έδειξε πως είναι απλά... ένας χαλαρός τύπος, καθώς στις φωτογραφίες που μοιράστηκε στο Instagram, φαίνεται να κάθεται ατάραχος σε απόσταση αναπνοής από άγρια ζώα όπως μια τίγρη της Βεγγάλης και ένα μεγάλο ανακόντα, ενώ τάισε και δυο μικρά κατσικάκια.