Χάος στη Βραζιλία: Οπαδός πήγε για selfie με τον Νεϊμάρ και… τραυμάτισε συμπαίκτη του (vid)

Ο Νεϊμάρ συνεχίζει να κουβαλάει τη Σάντος στις πλάτες του. Παρά τον τραυματισμό του, ο Βραζιλιάνος σούπερ σταρ σημείωσε χατ-τρικ στο εκτός έδρας 3–0 επί της Ζουβεντούδε, φέρνοντας την ομάδα του μια ανάσα από την παραμονή στη μεγάλη κατηγορία. Όμως το ματς στιγματίστηκε από ένα απρόοπτο περιστατικό, που προήλθε από έναν… υπερενθουσιασμένο οπαδό.

Λίγο μετά τη λήξη της αναμέτρησης στο «Αλφρεντ Τζακόνι», ένας νεαρός οπαδός εισέβαλε στον αγωνιστικό χώρο. Ο στόχος του ήταν ξεκάθαρος: να βγάλει μια selfie με τον Νεϊμάρ. Ωστόσο, στην προσπάθειά του να αποφύγει τους άνδρες ασφαλείας που έτρεξαν να τον σταματήσουν, άρχισε να κάνει ελιγμούς, ανέπτυξε ταχύτητα και… έχασε τον έλεγχο.

Το αποτέλεσμα ήταν καταστροφικό για τον Ζε Ιβάλδο. Ο παίκτης της Σάντος δέχτηκε ολόκληρη την ορμή του οπαδού, σωριάστηκε στο έδαφος και κατέληξε να πέσει άτσαλα πάνω στον πάγκο της ομάδας του. Για λίγα λεπτά επικράτησε ανησυχία, καθώς όλοι έσπευσαν να δουν την κατάσταση του ποδοσφαιριστή.

Ευτυχώς, λίγη ώρα αργότερα η Σάντος ανακοίνωσε πως ο Ζε Ιβάλδο είναι καλά και μάλιστα δεν έχασε την ευκαιρία να το… διακωμωδήσει στα social media. «Όλα καλά με τον Ζε Ιβάλδο, οπαδοί της Σάντος», έγραψε ο σύλλογος, συνοδεύοντας την ανάρτηση με μια φωτογραφία του παίκτη να χαμογελά και να σηκώνει τον αντίχειρα, μαζί με ένα emoji γέλιου.