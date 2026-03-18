Μουντιάλ 2026: Στα όρια ο Νεϊμάρ - Το σχέδιο του Αντσελότι πριν την τελική απόφαση

Ο Νεϊμάρ ανυπομονεί για την έναρξη του Μουντιάλ της Αμερικής, αναγνωρίζοντας πως αυτή είναι η τελευταία ευκαιρία του να κατακτήσει ένα σημαντικό τρόπαιο με την εθνική Βραζιλίας και ο προπονητής της «Σελεσάο» Κάρλο Αντσελότι ξέρει καλύτερα από τον καθένα τον τρόπο για να τον κρατήσει... πεινασμένο για το μεγάλο στόχο.

Ο «Δον Κάρλο» ανέλαβε τον πάγκο της εθνικής Βραζιλίας πριν μερικούς μήνες και από τη στιγμή που υπέγραψε ο Τύπος της χώρας τον πίεσε για να απαντήσει σχετικά με τη συμμετοχή του Νεϊμάρ στο Μουντιάλ του 2026. Ο πολύπειρος Ιταλός τεχνικός, βέβαια αποφεύγει με έντεχνο τρόπο μέχρι στιγμής να απαντήσει σε αυτή την πολύ ουσιαστική ερώτηση, αφήνοντας τις προσεκτικά επιλεγμένες του πράξεις να μιλήσουν από μόνες τους.

«Παιχνίδια μυαλού» με την προεπιλογή για τα φιλικά

Η εθνική Βραζιλίας αναμένεται να δώσει δύο φιλικά προετοιμασίας ενόψει του επερχόμενου Μουντιάλ, τον Μάρτιο και τον Απρίλιο εναντίον της Γαλλίας και της Κροατίας αντίστοιχα. Ο Αντσελότι αρχικά είχε επιλέξει να αφήσει εκτός τον πρώην σταρ της Μπαρτσελόνα.

Στη συνέχεια αναθεώρησε, συμπεριλαμβάνοντάς τον στην προεπιλογή, λίγο πριν αποφασίσει πως η αγωνιστική του κατάσταση δεν του επιτρέπει να συμμετάσχει στους αγώνες πριν το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Το «παιχνίδι μυαλού» του Αντσελότι στον Νεϊμάρ και η συνεχής ανατροπή των δεδομένων έχουν ξεκάθαρη στόχευση, αλλά και σαφώς προσδιορισμένο χρονικό ορίζοντα.

Ο Νεϊμάρ τραυματίστηκε τον Δεκέμβριο του 2025 και από τότε πασχίζει να βρει αγωνιστικό ρυθμό. Αναμένεται να επιστρέψει σε πλήρη φόρμα τον Μάιο, οπότε και ο Αντσελότι θα αποφασίσει τελικά αν θα τον πάρει μαζί του στα γήπεδα της Αμερικής.

Το όνειρο του Μουντιάλ παραμένει ζωντανό, αλλά υπό προϋποθέσεις

Στόχος του «Δον Κάρλο» είναι να κρατήσει τον Νεϊμάρ «καυτό» και «πεινασμένο» για τον τίτλο. Ο Αντσελότι είναι ένας προπονητής, που αναγνωρίζεται παγκοσμίως για την ικανότητα του στη διαχείριση των μεγάλων προσωπικοτήτων. Η περίπτωση του Νεϊμάρ δε διαφέρει.

Ο αρχιτέκτονας των επιτυχιών της Ρεάλ Μαδρίτης στο Champions League έχει καταλάβει πως ο Νεϊμάρ είναι ένας ποδοσφαιριστής, που ναι μεν διακρίνεται για την τεχνική του κατάρτιση, αλλά ορισμένες δείχνει μία... χαλαρότητα στην εκγύμναση και την εντατική προπόνηση.

The Neymar World Cup dream is still alive—Carlo Ancelotti just wants him hungry 😤



(w/ @Culturecams, @LyesBouzidi10) pic.twitter.com/0vYxjFklcw — B/R Football (@brfootball) March 18, 2026

Οι συνεχόμενοι τραυματισμοί, αλλά και το εκρηκτικό του ταπεραμέντο δημιουργούν ένα δύσκολο στη διαχείριση κράμα και ο Αντσελότι για να τα καταφέρει επιστρατεύει μεθόδους και τακτικές βγαλμένες από... textbook προηγούμενων δεκαετιών.

Ανατροπή δεδομένων με ορίζοντα την κατάκτηση του τίτλου

Η επιλογή του Αντσελότι να τον «κατηγορήσει» στον Τύπο πως δε βρίσκεται ακόμα σε ικανοποιητικό επίπεδο, για να συμπεριληφθεί στην αποστολή, δεν αφορά μόνο τα φιλικά προετοιμασίας πριν το Μουντιάλ. Είναι ένα «καμπανάκι κινδύνου».

Ο Ιταλός έχει καταστήσει σαφές πως επιθυμεί να συμπεριλάβει τον Νεϊμάρ στην αποστολή των Βραζιλιάνων για το Μουντιάλ, αφήνοντας ανοιχτή την πόρτα της εθνικής, εφόσον είναι υγιής και σε πλήρη αγωνιστική φόρμα.

Όμως η τακτική «μία κρύο, μία ζέστη» που εφαρμόζει θέτει υπόψιν του πρώτου σκόρερ στην ιστορία της «Σελεσάο» πως αν δε παρουσιαστεί σοβαρός και προσηλωμένος στο μεγάλο στόχο της κατάκτησης του Παγκοσμίου Κυπέλλου, τότε θα χάσει μια και καλή την ευκαιρία που του δίνεται για να γράψει ιστορία.