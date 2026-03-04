Το αμερικανικό σχέδιο αναγέννησης ύψους 350 εκατομμύριων ευρώ για τη Σάντος του Πελέ

Η «θρυλική» Σάντος, η ομάδα που ταυτίστηκε με το όνομα του Πελέ και αποτέλεσε το «φυτώριο» για παγκόσμιους αστέρες όπως ο Νεϊμάρ, βρίσκεται στο επίκεντρο ενός οικονομικού «σεισμού».

Ο αμερικανικός επενδυτικός όμιλος SDC Sports LLC (Saint Dominique) κατέθεσε επίσημη πρόταση ύψους 350 εκατομμυρίων ευρώ για την απόκτηση του 80% των μετοχών του συλλόγου, η οποία αποτελεί την υψηλότερη προσφορά που έχει γίνει ποτέ για βραζιλιάνικη ομάδα.

Ο πρόεδρος της Σάντος, Μαρσέλο Τεξέιρα, έχει ήδη αποδεχθεί την έναρξη αποκλειστικών διαπραγματεύσεων για διάστημα 90 ημερών. Το πλάνο των Αμερικανών δεν περιορίζεται μόνο στην αγορά των μετοχών, αλλά περιλαμβάνει την άμεση εξόφληση των χρεών του συλλόγου και τη μετατροπή του σε SAF (Sociedad Anónima del Fútbol), ένα νομικό πλαίσιο που επιτρέπει την ιδιωτικοποίηση των συλλόγων στη Βραζιλία.

Η ανακοίνωση της Σάντος

«Η Santos Futebol Clube και η SDC Sports LLC, μια παγκόσμια επενδυτική πλατφόρμα που επικεντρώνεται στη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη των συλλόγων, ανακοινώνουν ότι έχουν συνάψει συμφωνία που παρέχει αποκλειστικότητα για την έναρξη συζητήσεων σχετικά με μια πιθανή επένδυση από την SDC Sports LLC σε μια Sociedad Anónima del Fútbol (SAF), η οποία θα μπορούσε να συσταθεί από τον σύλλογο», αναφέρει η ανακοίνωση της Σάντος.

Αυτή η κίνηση δεν είναι τυχαία. Η Σάντος βιώνει μια από τις πιο δύσκολες περιόδους της ιστορίας της με την πιθανή είσοδο αμερικανικών κεφαλαίων να θυμίζει έντονα το μοντέλο της Μποταφόγκο (Τζον Τέξτορ) ή της Κρουζέιρο, όπου η ιδιωτικοποίηση λειτούργησε ως «σωσίβιο».

Για την SDC Sports, η Σάντος είναι ένας «κοιμώμενος γίγαντας» με τεράστιο brand name που, αν εξυγιανθεί οικονομικά, μπορεί να κυριαρχήσει ξανά στη Λατινική Αμερική.

Αν η συμφωνία ολοκληρωθεί, η γενέτειρα όλων αυτών των αστέρων θα έχει τα οικονομικά εφόδια να επιστρέψει εκεί που ανήκει, στην κορυφή δηλαδή του παγκόσμιου ποδοσφαιρικού χάρτη.