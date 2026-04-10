Νεϊμάρ: Ομάδα - έκπληξη από το MLS επιθυμεί διακαώς την απόκτησή του

Η Σινσινάτι εξετάζει την περίπτωση του Νεϊμάρ, καθώς σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα του Athletic, έχει ήδη επικοινωνήσει με την πλευρά του Βραζιλιάνου για να δει αν υπάρχει έδαφος συνεργασίας. Πάντως οι συζητήσεις βρίσκονται ακόμη σε πολύ πρώιμο στάδιο και στόχος της ομάδας είναι αρχικά να διαπιστώσει αν ο παίκτης θα ενδιαφερόταν να αγωνιστεί στο MLS.

NEWS: FC Cincinnati has engaged Neymar’s camp in preliminary discussions about a move to MLS, per sources briefed on the situation.



The sources cautioned that the discussions around the Brazilian star are in the very early stages. pic.twitter.com/WPcwvfUeld — The Athletic (@TheAthletic) April 9, 2026





Η κίνηση αυτή δεν είναι τυχαία, αφού η Σινσινάτι προσπαθεί τα τελευταία χρόνια να προσελκύσει μεγάλα ονόματα από το εξωτερικό χωρίς επιτυχία. Την περασμένη σεζόν επιχείρησε να αποκτήσει τον Τόμας Μίλερ, όμως ο Γερμανός αρνήθηκε να μετακινηθεί εκεί και προτίμησε να πιέσει για μεταγραφή στους Βανκούβερ Γουάιτκαπς, που τελικά τον απέκτησαν το περασμένο καλοκαίρι. Έτσι, πριν προχωρήσει σε πιο σοβαρές επαφές για τον Νεϊμάρ, η διοίκηση θέλει να είναι σίγουρη ότι υπάρχει πραγματικό ενδιαφέρον.



Υπάρχει επίσης και το οικονομικό ζήτημα. Η Σινσινάτι έχει ήδη τρεις παίκτες με καθεστώς Designated Player, τους Εβάντερ, Κέβιν Ντένκι και Μάιλς Ρόμπινσον. Αυτό σημαίνει ότι η ένταξη του Νεϊμάρ στο υπάρχον μισθολογικό πλαίσιο δεν είναι εύκολη υπόθεση, παρότι στο παρελθόν ομάδες του MLS έχουν βρει τρόπους να ξεπεράσουν τέτοιους περιορισμούς για μεγάλα ονόματα.



Ο Νεϊμάρ αγωνίζεται στη Σάντος, όπου επέστρεψε τον Ιανουάριο του 2025 ως ελεύθερος, υπογράφοντας συμβόλαιο μέχρι το τέλος του 2026. Τη φετινή σεζόν έχει ξεκινήσει καλά, με τρία γκολ και τρεις ασίστ σε έξι συμμετοχές, όμως τα προβλήματα τραυματισμών συνεχίζουν να τον ταλαιπωρούν. Από την επιστροφή του στη Σάντος έχει χάσει περίπου 30 παιχνίδια, ενώ τα ίδια θέματα τον άφησαν και εκτός της πρόσφατης αποστολής της Βραζιλίας.



Παρότι το MLS θεωρείται χαμηλότερου επιπέδου από το πρωτάθλημα Βραζιλίας, παρουσιάζει ιδιαιτερότητες. Τα πολλά ταξίδια, οι διαφορετικές καιρικές συνθήκες και ο πιο δυνατός τρόπος παιχνιδιού μπορούν να δυσκολέψουν έναν παίκτη με συχνούς τραυματισμούς. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο Χάμες Ροντρίγκες στη Μινεσότα, που μέχρι στιγμής δυσκολεύεται να προσαρμοστεί. Όλα αυτά είναι παράγοντες που εξετάζει η Σινσινάτι πριν αποφασίσει αν θα προχωρήσει πιο δυναμικά για τον Νεϊμάρ.