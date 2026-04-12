Συγκλονίζει ο Ριτσάρλισον: «Με σημάδεψαν με όπλο στο κεφάλι - Ζούσα δίπλα από εμπόρους ναρκωτικών»

Ο Βραζιλιάνος επιθετικός της Τότεναμ, Ριτσάρλισον προχώρησε σε μία συγκλονιστική εξομολόγηση για τα δύσκολα παιδικά του χρόνια, αποκαλύπτοντας πως βρέθηκε μία ανάσα από το θάνατο.

Όπως ανέφερε, σε παιδική ηλικία, ενώ βρισκόταν στη γειτονιά όπου μεγάλωσε, ένας άνδρας τον σημάδεψε με όπλο στο κεφάλι, θεωρώντας λανθασμένα πως ήταν έμπορος ναρκωτικών, που προσπαθούσε να «κλέψει» την περιοχή του. Ο ίδιος, παραδέχθηκε πως φοβήθηκε πολύ, καθώς πίστευε ότι εκείνη τη στιγμή μπορούσε να χάσει τη ζωή του.

«Ένα απόγευμα, επέστρεφα από το ποδόσφαιρο με ένα φίλο μου. Είδαμε δύο νεαρούς να τρέχουν προς το μέρος μας κρατώντας ένα όπλο. Τότε, είχα το κούρεμα του Νεϊμάρ με τη μοϊκάνα και φορούσα μία φανέλα της Σάντος. Με πέρασαν για έμπορο ναρκωτικών.

Στις φαβέλες, πολύς κόσμος φοράει φανέλες ποδοσφαίρου. Είναι σα «στολή». Είδαν τη μπλούζα της Σάντος και νόμιζαν ότι είχα πάει εκεί για να πουλήσω ναρκωτικά. Ένας από αυτούς με σημάδεψε με όπλο στο κεφάλι. Θυμάμαι ότι το όπλο ήταν γκρι και ότι ξεκίνησε να μου φωνάζει πως αν συνέχιζα έτσι θα με σκότωνε.

Ήταν πολύ έντονο και τρέξαμε μακριά, γιατί φοβόμασταν ότι μπορεί να μας πυροβολήσουν στην πλάτη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Κάποιοι παιδικοί φίλοι μου είναι νεκροί, άλλοι στη φυλακή»

Ο διεθνής άσος, Ριτσάρλισον μεγάλωσε σε μία ιδιαίτερα επικίνδυνη περιοχή στη Βραζιλία, όπου τα ναρκωτικά και η βία ήταν καθημερινό φαινόμενο. Όπως εξήγησε, πολλοί από τους φίλους του ακολούθησαν το δρόμο της παρανομίας, με αρκετούς να καταλήγουν στη φυλακή. Ευτυχώς, όμως για τον ίδιο έμεινε μακριά από αυτά.

Μάλιστα, αποκάλυψε πως κοντά στο σπίτι του υπήρχαν άνθρωποι που διακινούσαν ναρκωτικά, γεγονός που έκανε την καθημερινότητά του ακόμα πιο επικίνδυνη, ειδικά σε μικρή ηλικία. Παρά τις συνθήκες, όμως επέλεξε να αφοσιωθεί στο ποδόσφαιρο, αποφεύγοντας τις «παγίδες» της γειτονιάς.

«Δεν είναι εύκολο να αντισταθείς στα εύκολα χρήματα. Έχω κρατήσει όπλο, όμως ευχαριστώ τον Θεό που δε κάπνισα κάνναβη και δε πήρα ναρκωτικά.

Κάποιοι φίλοι μου είναι νεκροί, άλλοι είναι στη φυλακή. Δε πρέπει να τους κατηγορούμε. Όταν δεν έχεις τίποτα, ο πειρασμός να ακολουθήσεις αυτό το μονοπάτι είναι πολύ μεγάλος.

Το σπίτι μας ήταν δίπλα σε ένα σπίτι, που λειτουργούσε ως αρχηγείο από μία ομάδα που πουλούσε ναρκωτικά, οπότε είχα δει τα πάντα. Τους έβλεπα να κρύβουν όπλα και ναρκωτικά. Φυσικά, δεν είπα τίποτα. Όμως, ήταν περίπλοκη κατάσταση, ήμουν ανάμεσα σε όλα αυτά τα πράγματα», δήλωσε πριν αναφέρει συμπερασματικά πως η πορεία του προς την κορυφή ήταν δύσκολη.

Ο Ριτσάρλισον χρησιμοποίησε τις εμπειρίες αυτές ως κίνητρο για να ξεφύγει από τη φτώχεια και να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Είναι 28 χρονών, διεθνής με την εθνική Βραζιλίας, έχει αγωνιστεί σε σπουδαίους συλλόγους όπως η Φλουμινένσε και η Έβερτον και από το 2022 φοράει τα χρώματα της Τότεναμ, κερδίζοντας τις εντυπώσεις στην Premier League.