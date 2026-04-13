Τζον Τέρι: Έτοιμος να εξαγοράσει την Κόλτσεστερ Γιουνάιτεντ έναντι 14 εκατομμυρίων λιρών

Ο θρύλος του αγγλικού Ποδοσφαίρου και της Τσέλσι, Τζον Τέρι, όπως όλα δείχνουν είναι κοντά στην εξαγορά της Κόλτσεστερ Γιουνάιτεντ έναντι 14 εκατομμυρίων λιρών.

Η Κόλτσεστερ Γιουνάιτεντ αγωνίζεται στη League Two και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη μέση της βαθμολογίας με 13 βαθμούς.

🚨🚨| NEW: John Terry is set to confirm a £14 million takeover of League Two side Colchester United as part of a consortium. pic.twitter.com/UdCJ9nQAZM — Goals Side (@goalsside) April 13, 2026

Ποια είναι η σχέση του Τέρι με τη Κόλτσεστερ

Ο Τέρι είναι θείος του αμυντικού της Κόλτσεστερ, Φράνκι Τέρι, παράλληλα προπονεί αυτή τη στιγμή την ακαδημία της Τσέλσι και πρόκειται να συνεχίσει τον ρόλο του εκεί, πρόσφατα μάλιστα απέκτησε δίπλωμα Fifa στη Διοίκηση Συλλόγων.

Ο ιδιοκτήτης της ομάδας, Ρόμπι Κόουλινγκ, επιδιώκει να πουλήσει την Κόλτσεστερ Γιουνάιτεντ από πέρυσι, μετά από σχεδόν 20 χρόνια στο τιμόνι.

Ψάχνει να βρει έναν νέο μακροπρόθεσμο διαχειριστή για τους U's, καθώς θέλει να δώσει τη σκυτάλη σε μια νέα γενιά διοίκησης.

Η ποδοσφαιρική καριέρα του

Πέρασε 19 χρόνια στο Στάμφορντ Μπριτζ μεταξύ 1998 και 2017, κάνοντας 717 εμφανίσεις για τους Μπλε και σκοράροντας 67 γκολ, ρεκόρ συλλόγου για αμυντικό. Κέρδισε πέντε τίτλους Premier League μαζί με το Champions League, το 2012.

Ο πρώην αμυντικός έλαμψε επίσης για την Αγγλία από το 2003 έως το 2012, φτάνοντας τις 78 συμμετοχές και σκοράροντας έξι γκολ.