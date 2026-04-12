Η «κατάρα» του Απριλίου ξαναχτύπησε την Άρσεναλ - Το μοτίβο των χαμένων βαθμών την άνοιξη

Αυτό που συμβαίνει στην Αγγλία μετά την γκέλα της Άρσεναλ απέναντι στην Μπόρνμουθ (1-2) του Χρήστου Μανδά δεν έχει προηγούμενο. Οι «κανονιέρηδες» πέταξαν στα σκουπίδια ένα σημαντικότατο τρίποντο στο κρισιμότερο σημείο της σεζόν και πρακτικά επανέφεραν την Μάντσεστερ Σίτι στην κούρσα του τίτλου της Premier League.

Οι Πολίτες βρίσκονται στο -9 από την κορυφή, μετρώντας όμως δύο παιχνίδια λιγότερα από τους Λονδρέζους. Αν η ομάδα του Πεπ καταφέρει να κερδίσει την Τσέλσι το απόγευμα της Κυριακής (12/4) θα μειώσει στους έξι την απόσταση, αναμένοντας την ημέρα διεξαγωγής του εξ αναβολής αγώνα κόντρα στην Κρίσταλ Πάλας της 31ης αγωνιστικής.

Οι φίλοι της Άρσεναλ αρχίζουν να ανησυχούν, όντας πιο κοντά από ποτέ στην κατάκτηση του πρωταθλήματος μετά από 22 ολόκληρα χρόνια και υπάρχει λόγος. Ποιος είναι αυτός; Μια... ανοιξιάτικη κατάρα που συνοδεύει την ομάδα καθ' όλη σχεδόν την θητεία του Μικέλ Αρτέτα στο Λονδίνο.

Ο Απρίλιος των στραβοπατημάτων

Μπορεί σε κάποιους να μοιάζει απλώς με μια σύμπτωση, όταν όμως αυτή επαναλαμβάνεται τα δεδομένα διαφοροποιούνται. Από τον Απρίλιο του 2021 (μιας και το 2020 δεν υπήρχαν αγώνες λόγω covid) έως σήμερα, η Άρσεναλ του Μικέλ Αρτέτα υποπίπτει σε γκέλες τον συγκεκριμένο μήνα.

Το 2022 στη μάχη τετράδας οι κανονιέρηδες έκαναν τρεις ήττες από Κρίσταλ Πάλας, Μπράιτον και Σαουθάμπτον, τερματίζοντας στο τέλος της σεζόν στην 5η θέση, δύο βαθμούς κάτω από την τετράδα και την Τότεναμ. Έναν χρόνο αργότερα και ενώ οι Λονδρέζοι διεκδικούσαν την Premier League, διαδοχικές ισοπαλίες από Λίβερπουλ, Γουέστ Χαμ και Σαουθάμπτον σε συνδυασμό με μια ήττα από την Μάντσεστερ Σίτι άφησαν στην 2η θέση τον Αρτέτα.

Arsenal have won only 1 game in April the last 5 years? pic.twitter.com/uc0rOV8NB9 — Forever Arsenal (@ArsenalN10) April 11, 2026 Τα στραβοπατήματα της Άρσεναλ κάθε Απρίλιο

Η σεζόν 2023/24 δεν ήταν ανάλογη από άποψη αρνητικών αποτελεσμάτων, μιας και η Άρσεναλ φάνηκε να ξεπερνά την «κατάρα» μετά από δύο δύσκολες σεζόν. Μια ήττα από την Άστον Βίλα και ο αποκλεισμός της από το Champions League και την Μπάγερν Μονάχου εκτροχίασαν μια ακόμη σεζόν, με τον Πεπ Γκουαρντιόλα να πανηγυρίζει ένα ακόμα πρωτάθλημα και τον Αρτέτα να ψάχνεται.

Το... σερί δεν έσπασε ούτε τον περασμένο Απρίλιο, εκεί όπου οι ισοπαλίες με Έβερτον, Μπρέντφορτ και Πάλας ροκάνισαν τις ελπίδες διεκδίκησης του τίτλου από την Λίβερπουλ του Σλοτ.

Ένα deja vu που τρομάζει

Έχοντας ήδη διανύσει κάτι λιγότερο από τον μισό μήνα, η Άρσεναλ αρχίζει να... επιβεβαιώνει τον κανόνα που δεν έχει εξαίρεση. Μετά τον αποκλεισμό από το κύπελλο από την «γνώριμη» της Σαουθάμπτον, η εντός έδρας ήττα από την Μπόρνμουθ έβαλε φωτιά στα social media στο Νησί.

Οπαδοί και μη των Λονδρέζων βλέπουν την Άρσεναλ ικανή να «καταρρεύσει» ξανά στο συγκεκριμένο κομμάτι της σεζόν, ακόμα και αν ο Αρτέτα φέτος έχει θυσιάσει την θελκτικότητα και την εικόνα της ομάδας του στον «βωμό» των αποτελεσμάτων.

Η κατάσταση παραμένει στα χέρια των κανονιέρηδων που θα «παίξουν» στο Έτιχαντ για δύο αποτελέσματα, το παρελθόν τους όμως δημιουργεί ερωτήματα σχετικά με το αν θα αντέξουν μέχρι τέλους αυτή την πίεση. Απομένουν δύο αναμετρήσεις τον Απρίλιο (Σίτι εντός, Νιουκάστλ εκτός) για να δούμε τελικά αν μπορεί ο Αρτέτα και η Άρσεναλ να «σπάσουν» την ανοιξιάτικη κατάρα που τους κυνηγά...