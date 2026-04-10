Αγοράζεις Έμερι, αγοράζεις Europa League: Ο Ισπανός πάει να το κάνει για 5η φορά με την Άστον Βίλα

Αν υπάρχει ένας προπονητής που έχει ταυτιστεί όσο κανείς με το Europa League, αυτός είναι ο Ουνάι Έμερι. Ο Ισπανός τεχνικός έχει μετατρέψει τη διοργάνωση σε προσωπική του υπόθεση και κάθε φορά που συμμετέχει, καταφέρνει να αφήνει το στίγμα του. Οι πορείες και κυρίως οι κατακτήσεις του μιλούν από μόνες τους, δικαιολογώντας απόλυτα το προσωνύμιο «κύριος Europa League» ή αλλιώς «Emery League».



Ο Έμερι μετρά τέσσερις κατακτήσεις στη διοργάνωση, επίδοση που τον τοποθετεί στην κορυφή. Οι τρεις ήρθαν διαδοχικά με τη Σεβίλλη τις σεζόν 2013-2014, 2014-2015 και 2015-2016, δημιουργώντας μια δυναστεία που δύσκολα θα επαναληφθεί. Η τέταρτη κατακτηση ήρθε το 2020-2021 με τη Βιγιαρεάλ, όταν οδήγησε το «κίτρινο υποβρύχιο» στην κορυφή της Ευρώπης για πρώτη φορά στην ιστορία του, επιβεβαιώνοντας ότι η επιτυχία του στη διοργάνωση δεν ήταν τυχαία.



Η σχέση του με το Europa League, όμως, δεν περιορίζεται μόνο στα τρόπαια. Από πολύ νωρίς στις ευρωπαϊκές του παρουσίες, ο Έμερι έδειξε την ικανότητά του να οδηγεί ομάδες μακριά στη διοργάνωση. Τη σεζόν 2009-2010 με τη Βαλένθια έφτασε μέχρι τα προημιτελικά, ενώ το 2011-2012 με την ίδια ομάδα προχώρησε μέχρι τα ημιτελικά. Το 2018-2019, πλέον στον πάγκο της Άρσεναλ, έφτασε μέχρι τον τελικό, αποδεικνύοντας ότι ξέρει να διαχειρίζεται και ομάδες υψηλών απαιτήσεων. Την επόμενη χρονιά με τους «κανονιέρηδες» σταμάτησε στους «32», πριν επιστρέψει στην κορυφή το 2020-2021 με τη Βιγιαρεάλ.

Φέτος επιχειρεί να γράψει ένα ακόμη κεφάλαιο, αυτή τη φορά με την Άστον Βίλα. Οι «χωριάτες» βρίσκονται ήδη στη φάση των προημιτελικών και μάλιστα έχουν αποκτήσει ισχυρό προβάδισμα πρόκρισης στα ημιτελικά, μετά τη νίκη με 1-3 στην Ιταλία επί της Μπολόνια.



Όπου υπάρχει Europa League, υπάρχει και ο Έμερι. Και όταν ο Ισπανός βρίσκεται στη διοργάνωση, κανείς δεν μπορεί να τον αγνοήσει. Με την Άστον Βίλα να συνεχίζει την πορεία της και τον ίδιο να κυνηγά ακόμη μία ευρωπαϊκή διάκριση, το σενάριο ενός ακόμη «μαγικού» ταξιδιού μόνο απίθανο δεν μοιάζει, μάλιστα δίνεται πρώτο φαβορί για κατάκτηση σε όλες τις στοιχηματικές εταιρίες. Το Europa League φαίνεται πως παραμένει… η δική του διοργάνωση.