Νότιγχαμ Φόρεστ: Το απίστευτο 1/96 στο City Ground που εξηγεί την επιθετική της δυστοκία

Η Νότιγχαμ Φόρεστ περνά μια περίοδο έντονης επιθετικής δυστοκίας στην έδρα της, καθώς έχει καταφέρει να σκοράρει μόλις ένα γκολ στις τελευταίες 96 τελικές προσπάθειες μπροστά στο κοινό της.



Το αρνητικό αυτό σερί ξεκίνησε στο παιχνίδι με τη Γούλβς για την Premier League, που έληξε 0-0, και συνεχίστηκε απέναντι στη Λίβερπουλ, όπου γνώρισε την ήττα με 0-1. Το μοναδικό γκολ σε αυτό το διάστημα σημειώθηκε απέναντι στη Φενερμπαχτσέ στον επαναληπτικό της ενδιάμεσης φάσης του UEFA Europa League, ενώ και στο πιο πρόσφατο παιχνίδι με τη Μίντιλαντ για την ίδια διοργάνωση δεν κατάφερε να βρει δίχτυα και ηττήθηκε με 0-1, στο πρώτο ματς για τη φάση των «16».

Στην Premier League βρίσκεται στη 17η θέση και ισοβαθμεί με τη Γουέστ Χαμ στη ζώνη του υποβιβασμού, ενώ στο Europa League καλείται να ανατρέψει το εις βάρος της σκορ κόντρα στη Μίντιλαντ στη Δανία για να συνεχίσει στη διοργάνωση, παρά το γεγονός ότι ήταν καλύτερη.

Nottingham Forest have scored once from their last 96 shots at the City Ground. Which is sub-optimal — Daniel Storey (@danielstorey85) March 12, 2026

Παρά τη γενικά θετική εικόνα που παρουσιάζει και την πίεση που ασκεί στους αντιπάλους της, ειδικά στο γήπεδό της, η δυσκολία στο τελείωμα των φάσεων την έχει φέρει σε δύσκολη θέση τόσο στην Ευρώπη όσο και στην αγγλική Πρέμιερ Λιγκ, όπου τα χαμένα γκολ έχουν ήδη αρχίσει να κοστίζουν.