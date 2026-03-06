Νότιγχαμ και Τότεναμ στο πιο... τρελό σενάριο στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο

Το ποδόσφαιρο συχνά δημιουργεί απίθανα σενάρια, όμως αυτό που υπάρχει φέτος στην Αγγλία είναι πραγματικά μοναδικό. Υπάρχει μια μικρή αλλά υπαρκτή πιθανότητα να δούμε ομάδες που μπορεί να αγωνίζονται την επόμενη σεζόν στη Championship, να συμμετέχουν ταυτόχρονα στο Champions League.



Και όλα αυτά εξαιτίας ενός συνδυασμού αποτελεσμάτων, πιθανοτήτων και κανονισμών της UEFA.

🏆 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Tottenham - 1% to win the UCL!

❌ 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Tottenham - 16% to be Relegated!



🏆 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Forest - 9% to win the UEL!

❌ 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Forest - 27% to be Relegated!



✅ In theory, we can still have two clubs from Championship playing in the Champions League! pic.twitter.com/D9Sd7WzYA8 — Football Rankings (@FootRankings) March 6, 2026

Τότεναμ

Τα «σπιρούνια» περνούν μία από τις πιο δύσκολες σεζόν των τελευταίων ετών στην Premier League. Η ομάδα βρίσκεται πολύ κοντά στη ζώνη του υποβιβασμού και δίνει μάχη για την παραμονή. Μετά την ήττα από την Πάλας, οι Λονδρέζοι βρίσκονται μόλις έναν βαθμό πάνω από την επικίνδυνη ζώνη.



Η Τότεναμ έχει βρεθεί σε μεγάλο αρνητικό σερί, χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα μέσα στο 2026. Κι όμως, την ίδια στιγμή η ομάδα του Τούντορ συνεχίζει την ευρωπαϊκή της πορεία στο UEFA Champions League και αναμένεται να αντιμετωπίσει την Ατλέτικο Μαδρίτης στους «16» του θεσμού.



Τα στατιστικά μοντέλα δίνουν μικρές αλλά υπαρκτές πιθανότητες για ακραία σενάρια:

περίπου 1% πιθανότητα να κατακτήσει το Champions League

περίπου 16% πιθανότητα να υποβιβαστεί από την Premier League



Το πιο εντυπωσιακό είναι ότι υπάρχει ακόμη και μαθηματική πιθανότητα να συμβούν και τα δύο μαζί. Σύμφωνα με μοντέλα προσομοίωσης, η πιθανότητα να κατακτήσει το Champions League και ταυτόχρονα να υποβιβαστεί υπολογίζεται περίπου στο 0,024%. Με άλλα λόγια, πρόκειται για ένα εξαιρετικά σπάνιο αλλά όχι αδύνατο σενάριο.

Νότιγχαμ Φόρεστ

Κάτι παρόμοιο συμβαίνει και με τη Φόρεστ.



Η ιστορική ομάδα της Αγγλίας βρίσκεται επίσης μπλεγμένη στη μάχη της παραμονής στην Premier League. Μαζί με ομάδες όπως η Λιντς, η Γουέστ Χαμ και η Γουλβς, δίνει μάχη για να αποφύγει τις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας. Την ίδια στιγμή όμως παραμένει μέσα στο UEFA Europa League και θα αντιμετωπίσει την Μίντιλαντ στους «16» της διοργάνωσης.



Τα μοντέλα πιθανοτήτων δίνουν:

περίπου 9% πιθανότητα να κατακτήσει το Europa League

περίπου 27% πιθανότητα να υποβιβαστεί από την Premier League



Έτσι δημιουργείται ακόμη ένα παράδοξο σενάριο. Η Φόρεστ θα μπορούσε θεωρητικά να σηκώσει ευρωπαϊκό τρόπαιο, αλλά να αγωνιστεί την επόμενη σεζόν στη δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας.

Γιατί μπορεί να συμβεί αυτό

Η εξήγηση βρίσκεται στους κανονισμούς της UEFA.

