VAR κατά... παραγγελία: Η Αγγλική Ομοσπονδία επεξεργάζεται challenge για τους προπονητές

Η Αγγλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (FA) σκέφτεται πολύ σοβαρά τη μεταστροφή του τρόπου με τον οποίο παρεμβαίνει ο VAR στο παιχνίδι, καθιερώνοντας την εφαρμογή ενός συστήματος επανεξέτασης των φάσεων, κατόπιν αιτήματος (challenge) από τους προπονητές.

Σύμφωνα με την πρόταση της FA, αντί να εξετάζει ο VAR από μόνος του τις αμφισβητούμενες υποκειμενικές αποφάσεις των διαιτητών, αυτές θα εξετάζονται μόνον εφόσον ο προπονητής της αντίπαλης ομάδας, καταθέσει σχετικό αίτημα.

Το νέο σύστημα εξέτασης και ο διαχωρισμός των φάσεων

Σύμφωνα με το δημοσίευμα των Times, η FA προτείνει ένα σύστημα εξέτασης, στο οποίο οι φάσεις θα διαχωρίζονται σε αντικειμενικές και υποκειμενικές. Υπενθυμίζουμε πως μέχρι στιγμής, ο VAR εξετάζει όλες τις αμφισβητούμενες φάσεις, ανεξαρτήτως του διαχωρισμού που προτείνεται για πρώτη φορά.

Ο διαχωρισμός των φάσεων θα επηρεάσει άμεσα και το σύστημα βάσει του οποίου παρεμβαίνει ο VAR. Η τεχνολογία θα παρεμβαίνει στις αντικειμενικά ορισμένες φάσεις, όπως για παράδειγμα το οφσάιντ, ή τις περιπτώσεις που εξετάζεται αν η μπάλα έχει περάσει ή όχι την τελική γραμμή, όχι όμως και στις φάσεις που επαφίενται στη διακριτική ευχέρεια του διαιτητή αν θα υποδείξει παράβαση ή όχι.

«Challenge» όπως στο μπάσκετ

Σε περιπτώσεις, δηλαδή, που ορίζονται υποκειμενικά, όπως πχ τα χέρια, ή τα φάουλ, ο VAR θα παρεμβαίνει μόνον εάν ο προπονητής της ομάδας κάνει χρήση του δικαιώματος της αμφισβήτησης της απόφασης. Πρόκειται για το λεγόμενο challenge, το οποίο χρησιμοποιείται και σε άλλα αθλήματα, όπως το μπάσκετ.

Σύμφωνα με την πρόταση της FA, η κάθε ομάδα θα δικαιούται δύο challenges ανά αγώνα, όπως συμβαίνει και σε άλλα αθλήματα. Επίσης, αν μία ομάδα κάνει χρήση του δικαιώματός της και δικαιωθεί, αυτόματα θα έχει δικαίωμα για ακόμη ένα challenge.

Το πλάνο διετίας της IFAB και το άγνωστο στο ευρύ κοινό FVS

Σύμφωνα με τις πληροφορίες από την Αγγλία, η αρμόδια επιτροπή για τους κανόνες στο ποδόσφαιρο (IFAB) αναμένεται να εκπονήσει ένα διετές πλάνο για την αναθεώρηση των αρμοδιοτήτων του VAR. Στο πλαίσιο αυτό, η Αγγλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία προβλέπεται πως θα ασκήσει πίεση για πιλοτική εφαρμογή του συστήματος των δικαιωμάτων των προπονητών να αμφισβητήσουν μία διαιτητική απόφαση (challenge).

Ήδη, ένα ανάλογο σύστημα εξέτασης των αμφισβητούμενων φάσεων εφαρμόζεται σε πρωταθλήματα μικρότερης εμβέλειας (όπως στη Μάλτα και στις χαμηλότερες κατηγορίες της Ιταλίας και της Ισπανίας). Ονομάζεται Football Video Support (FVS) και είναι μία εναλλακτική εκδοχή του VAR, στην οποία χρησιμοποιούνται λιγότερες κάμερες, προκειμένου να μειωθεί το κόστος.

Όπως δήλωσε ο CEO της Αγγλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, Μαρκ Μπούλινγχαμ, το ποδόσφαιρο μπορεί να διδαχθεί πολλά από την πιλοτική εφαρμογή του FVS, αφού «αλλάζουν τη δυναμική, μειώνουν τις παρεμβάσεις του VAR και μεταθέτουν την ευθύνη στον προπονητή».

Ανησυχία από τους ιθύνοντες, κατέθεσαν ένσταση

Παρά τον αρχικό ενθουσιασμό, βέβαια δεν άργησαν να ξεπηδήσουν φωνές, που αντιτίθενται στην πρόταση της FA. Ο Ντέιβιντ Έλερεϊ, τεχνικός διευθυντής της IFAB, στέκεται ενάντια στην καινοτομία που προτάθηκε από την Αγγλική Ομοσπονδία, καθώς πιστεύει ότι «δεν υπάρχει λόγος για challenges στο πλήρες VAR, αφού οι διαιτητές βίντεο ελέγχουν ήδη κάθε μεμονωμένο περιστατικό».

Θεωρεί, δε πως ένα ανάλογο σύστημα εξέτασης των αμφισβητούμενων φάσεων, θα ήταν χρήσιμο μόνο σε αγώνες που δεν εφαρμόζεται το διευρυμένο σύστημα του VAR, αλλά το περιορισμένων δυνατοτήτων FVS.

Ο Έλερεϊ καταθέτει, μάλιστα την άποψη πως η πρόταση της FA ενέχει ρίσκο, καθώς όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, μπορεί να υπάρξει ένα καταφανές λάθος του διαιτητή, όπως για παράδειγμα μία περίπτωση πέναλτι που δε καταλογίστηκε, το οποίο δε γίνεται να εξεταστεί από τον VAR, καθώς ο προπονητής θα έχει ήδη χρησιμοποιήσει δύο φορές το αίτημα για επανεξέταση.