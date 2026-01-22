FIFA: Οι αλλαγές που προτείνει για να κάνει το ποδόσφαιρο πιο γρήγορο

Μια νέα έκδοση της Ετήσιας Συνάντησης Επιχειρήσεων, που διοργανώνεται από τη Διεθνή Επιτροπή Ποδοσφαιρικών Κανονισμών (IFAB), καθόρισε ήδη τις προτάσεις που θα τεθούν προς συζήτηση στην επόμενη γενική συνέλευση της 28ης Φεβρουαρίου. Κεντρικός στόχος είναι η βελτίωση της ροής των αγώνων και ο περιορισμός των διακοπών που επιβραδύνουν έναν ποδοσφαιρικό αγώνα.

Μεταξύ των βασικών προτάσεων περιλαμβάνεται η θέσπιση ανώτατου ορίου δέκα δευτερολέπτων για την εκτέλεση συγκεκριμένων επανεκκινήσεων, όπως τα πλάγια άουτ, τα ελεύθερα από την εστία και οι αλλαγές παικτών. Το μέτρο αυτό θυμίζει τον ισχύοντα κανονισμό που προβλέπει καταλογισμό κόρνερ όταν ο τερματοφύλακας κρατά την μπάλα για περισσότερο από οκτώ δευτερόλεπτα. Το ίδιο χρονικό όριο προτείνεται να ισχύει και για την αποχώρηση των ποδοσφαιριστών από τον αγωνιστικό χώρο κατά τη διάρκεια των αλλαγών.

Μια ακόμη πρόταση αφορά τους παίκτες που δέχονται ιατρική περίθαλψη εντός αγώνα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, εξετάζεται να υποχρεώνονται να παραμένουν εκτός αγωνιστικού χώρου για προκαθορισμένο χρονικό διάστημα, το οποίο θα ξεκινά να μετρά από τη στιγμή που το παιχνίδι θα ξεκινάει ξανά. Όλες οι παραπάνω ιδέες βρίσκονται ακόμη σε στάδιο αξιολόγησης και θα τεθούν σε ψηφοφορία στη συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί στο Λονδίνο.

WHY a “8 second throw-in countdown” will be BAD for Football - and GOOD for me as a Throw-in Coach ⚽️



There has been news about that IFAB consider a “8 second countdown” on throw-ins because of timewasting!



First of all, as a throw-in coach with +21 years of experience seeing… pic.twitter.com/xK84Wty9pQ — Thomas Gronnemark (@ThomasThrowin) January 21, 2026

Στην ατζέντα βρίσκεται επίσης ο περίφημος «Νόμος του Βενγκέρ», ένα νέο κριτήριο για την αξιολόγηση του οφσάιντ σε πρωταθλήματα χωρίς VAR. Σύμφωνα με αυτό, ένας παίκτης θα θεωρείται σε θέση οφσάιντ μόνο εφόσον ολόκληρο το σώμα του βρίσκεται μπροστά από τον τελευταίο αμυντικό και όχι απλώς κάποιο μέρος του. Η συγκεκριμένη ρύθμιση θα μπορούσε να εφαρμοστεί, μεταξύ άλλων, στην Premier League του Καναδά, η οποία ξεκινά τον Απρίλιο.

Παράλληλα, η IFAB υπογράμμισε την πρόοδο στο ημιαυτόματο οφσάιντ, καθώς και τη χρήση του Football Video Support (FVS), μιας πιο απλής εκδοχής του VAR που έχει σχεδιαστεί για διοργανώσεις χωρίς την απαραίτητη τεχνολογική υποδομή για την πλήρη εφαρμογή του συστήματος. Στη συζήτηση περιλαμβάνονται και επιπλέον πιθανές αλλαγές γύρω από τη χρήση του VAR, όπως η δυνατότητα επανεξέτασης κόκκινης κάρτας που προκύπτει από δεύτερη κίτρινη, κάτι που έως τώρα δεν επιτρέπεται. Εξετάζεται επίσης αν το VAR θα μπορεί να παρεμβαίνει σε περιπτώσεις λανθασμένης υπόδειξης κόρνερ.

According to Dale Johnson of the BBC, the Canadian Premier League has made a representation to the IFAB (International Football Association Board) to trial Arsène Wenger’s “daylight” offside law. If approved, the trial would begin in April, when the CPL season starts. #CanPL



The… pic.twitter.com/HwHQFkBFVP — TrueNorthFoot ⚽️🇨🇦 (@truenorthfoot) January 20, 2026

Η IFAB ξεκαθάρισε ότι βασική της πρόθεση είναι το VAR να συνεχίσει να περιορίζεται στις τέσσερις ήδη καθορισμένες περιπτώσεις παρέμβασης. Γκολ, πέναλτι και απευθείας κόκκινες κάρτες. Όπως τονίζει ο οργανισμός, οι προτεινόμενες αλλαγές βασίζονται στο θετικό αντίκτυπο που είχε ο περιορισμός του χρόνου κατοχής της μπάλας από τους τερματοφύλακες, ο οποίος συνέβαλε αισθητά στην επιτάχυνση του ρυθμού του παιχνιδιού.

Νέοι κανονισμοί στο ποδόσφαιρο:

Σε περίπτωση που εγκριθούν, στόχος είναι να τεθούν σε εφαρμογή από τον Ιούνιο και να παρουσιαστούν επίσημα στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.

Συνοπτικά οι προτεινόμενες αλλαγές περιλαμβάνουν:

Matches at this summer's World Cup are set to see more incidents sent for VAR reviews.



The first expansion of the remit of video reviews is set to be approved by IFAB next month.



Sky's @RobHarris reports.



🔗 https://t.co/sWRyQXBoJs pic.twitter.com/26ffaxw174 — Sky News (@SkyNews) January 21, 2026

Την καθιέρωση χρονικού ορίου με αντίστροφη μέτρηση για τα πλάγια άουτ και τα ελεύθερα από την εστία, αντίστοιχου με αυτό που ισχύει ήδη όταν οι τερματοφύλακες κρατούν την μπάλα στα χέρια τους.

Τη δυνατότητα παρέμβασης του VAR σε περιπτώσεις λανθασμένης δεύτερης κίτρινης κάρτας, με στόχο την αποφυγή άδικων αποβολών.

Την επανεξέταση από το VAR φάσεων που οδηγούν σε κόρνερ, όταν η απόφαση λαμβάνεται άμεσα και υπάρχει προφανές λάθος.

Την υποχρέωση των ποδοσφαιριστών που αποχωρούν από τον αγωνιστικό χώρο για ιατρική φροντίδα να παραμένουν εκτός γηπέδου για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

