Ποδόσφαιρο στη Γροιλανδία: Ανάμεσα σε UEFA, CONCACAF και ανεπίσημες διοργανώσεις

Η Γροιλανδία είναι το μεγαλύτερο νησί στον πλανήτη. Εντοπίζεται βορειοδυτικά της Ισλανδίας και μοιράζεται σύνορα έκτασης 1,2 χιλιομέτρων με τον Καναδά.

Οι πολίτες της Γροιλανδίας, λόγω του νομικού καθεστώτος όσον αφορά την ιθαγένεια, θεωρούνται πολίτες της Δανίας. Έτσι, παρά το γεγονός πως το νησί δεν ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θεωρούνται πολίτες της, λόγω της συμμετοχής του κράτους των Δανών στην οικονομική και πολιτική ένωση των «27».

Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Ποδοσφαίρου (UEFA), δε τη συμπεριλαμβάνει στις διοργανώσεις της.

Επίσης, παρά το γεγονός πως η Γροιλανδία συνορεύει με τον Καναδά, ούτε η Συνομοσπονδία Ποδοσφαίρου της Βόρειας, Κεντρικής Αμερικής και Καραϊβικής (CONCACAF) της επιτρέπει να συμμετάσχει στις επίσημες διεθνείς ποδοσφαιρικές αναμετρήσεις, που διοργανώνει.

Τι συμβαίνει με τη FIFA

Η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου της Γροιλανδίας ελέγχεται διοικητικά από την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία Γροιλανδίας, η οποία ιδρύθηκε το 1971.

Αν και απολαμβάνει το ίδιο κύρος με την εθνική ομάδα της Δανίας και των Νήσων Φερόες, η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου (FIFA) δεν την έχει αναγνωρίσει επίσημα και ως εκ τούτου δεν της επιτρέπει τη συμμετοχή στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, αλλά ούτε και σε διεθνείς φιλικές αναμετρήσεις, που διοργανώνει.

Φωτογραφία από τον φιλικό αγώνα ανάμεσα σε Γροιλανδία και Θιβέτ το 2001. Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ

Για να μπορέσει να συμμετάσχει στις διοργανώσεις της FIFA, θα πρέπει πρώτα να εξασφαλίσει μία θέση ανάμεσα στις ομοσπονδίες είτε της UEFA, είτε της CONCACAF.

Αναγκαία προϋπόθεση για να ενταχθεί στην UEFA, είναι να αναγνωριστεί επίσημα από τα Ηνωμένα Έθνη ως «ανεξάρτητο κράτος». Πρόκειται για έναν κανονισμό, ο οποίος ισχύει από το 2016.

Καθώς οι προδιαγραφές για ένταξη στην UEFA θεωρούνται «απαγορευτικές», οι ιθύνοντες της ομοσπονδίας ποδοσφαίρου στη Γροιλανδία στράφηκαν στη λύση της ένταξης στην CONCACAF.

Όμως η Συνομοσπονδία Ποδοσφαίρου Βόρειας, Κεντρικής Αμερικής και Καραϊβικής αρνήθηκε την αίτηση των Γροιλανδών χωρίς περαιτέρω εξηγήσεις το καλοκαίρι του 2025.

Οι δύο πλευρές είχαν προγραμματίσει συνάντηση, προκειμένου να διαπραγματευτούν, ώστε να προχωρήσει η διαδικασία. Όμως, οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για έλεγχο της Γροιλανδίας από την Αμερική, οδήγησαν την προγραμματισμένη συνάντηση σε αναβολή.

Τελικά, παίζουν ποδόσφαιρο στη Γροιλανδία;

Η εθνική ομάδα της Γροιλανδίας έχει συμμετάσχει σε ανεπίσημα φιλικά, με ομάδες όπως το Τουρκμενιστάν, οι Νήσοι Φερόες (πριν ακόμα ενταχθούν στην UEFA) ή ακόμα και συλλόγους, όπως η Σίλκεμποργκ από τη Δανία.

Διατηρεί τμήμα ποδοσφαίρου σάλας (futsal) και αναμένεται να δώσει το «παρών» στην ανεπίσημη διοργάνωση «Futsal Week Cup», η οποία αρχίζει την Τετάρτη (21/01) στην Κροατία. Ανάμεσα στους συμμετέχοντες, εντοπίζονται ομάδες όπως το Μαρόκο, η Ρουμανία, η Σκωτία, η Τουρκία και η Ελβετία.