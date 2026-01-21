Η Γαλλία ζητά τη διεξαγωγή άσκησης του ΝΑΤΟ στη Γροιλανδία και δηλώνει έτοιμη να συμμετάσχει

Τη διεξαγωγή άσκησης του ΝΑΤΟ στη Γροιλανδία ζήτησε η Γαλλία και είναι έτοιμη να συμβάλει σε αυτήν, ανακοίνωσε σήμερα, Τετάρτη 21 Ιανουαρίου, το γραφείο του Γάλλου προέδρου, Εμανουέλ Μακρόν.

Όπως μετέδωσε το Reuters, η είδηση έρχεται την ώρα που ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ φτάνει στο Νταβός της Ελβετίας, όπου είναι πιθανό να χρησιμοποιήσει το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ για να εντείνει τις πιέσεις του για την απόκτηση της Γροιλανδίας, παρά τις ευρωπαϊκές διαμαρτυρίες, σε μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις στις διατλαντικές σχέσεις των τελευταίων δεκαετιών.

Μιλώντας στο Νταβός, ο Μακρόν δήλωσε ότι η Ευρώπη δεν θα υποκύψει σε εκφοβισμούς, σε μια σφοδρή κριτική στην απειλή του Τραμπ να επιβάλει υψηλούς δασμούς αν η Ευρώπη δεν τον αφήσει να αποκτήσει τη Γροιλανδία.

Οι ηγέτες του ΝΑΤΟ έχουν προειδοποιήσει ότι η στρατηγική του Τραμπ για τη Γροιλανδία θα μπορούσε να ανατρέψει τη συμμαχία την ώρα που ο Τραμπ έχει συνδέσει τη Γροιλανδία με την οργή του για το γεγονός ότι δεν έλαβε το Νόμπελ Ειρήνης.



Τραμπ: Κανείς δεν έχει κάνει περισσότερα για το ΝΑΤΟ από μένα

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ο Αμερικανός πρόεδρος πριν την αναχώρησή του για το Νταβός, επανέλαβε, μεταξύ άλλων, ότι η πολιτική του υπήρξε καθοριστική για τη διατήρηση της συνοχής του ΝΑΤΟ, ισχυρισμός που έχει προκαλέσει αντιδράσεις σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Σε πιο χαλαρό τόνο, δεν έλειψαν και οι χαρακτηριστικές ατάκες, όπως η αναφορά του στον «Κόλπο του Τραμπ», σχολιάζοντας ότι «ακούγεται ωραίο», αλλά και η αυτοκριτική ότι «ίσως έχω κακούς ανθρώπους στις δημόσιες σχέσεις».



Συνεχίζοντας είπε ότι «κανείς» δεν έχει κάνει περισσότερα για το ΝΑΤΟ από αυτόν. «Νομίζω ότι ως επί το πλείστον θα σας το πουν αυτό», λέει. «Νομίζω ότι θα μπορούσατε να ρωτήσετε τον γενικό γραμματέα [του ΝΑΤΟ] σχετικά με αυτό». Πρόσθεσε: «Ξοδεύουμε τεράστια ποσά χρημάτων στο ΝΑΤΟ και ξέρω ότι θα τους σώσουμε, αλλά πραγματικά αμφιβάλλω αν θα έρθουν και αυτοί στο πλευρό μας».



Υπενθυμίζεται ότι σε μια προηγούμενη ανάρτηση στο Truth Social , ο Τραμπ φαίνεται να δημοσίευσε ένα στιγμιότυπο οθόνης ενός μηνύματος του επικεφαλής του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, ο οποίος λέει στον Τραμπ ότι είναι «δεσμευμένος να βρει έναν δρόμο προς τα εμπρός» στο θέμα της Γροιλανδίας.

