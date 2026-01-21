Γαλλία: «Απειλή για την παγκόσμια ειρήνη» ο Τραμπ για το 84% των πολιτών

Το 84% των Γάλλων πολιτών θεωρεί ότι ο Ντόναλντ Τραμπ συνιστά κίνδυνο για την παγκόσμια ειρήνη, σύμφωνα με δημοσκόπηση της εταιρείας Elabe για λογαριασμό του τηλεοπτικού σταθμού BFM, η οποία δημοσιοποιήθηκε σήμερα.

Η άποψη αυτή συγκεντρώνει σχεδόν καθολική αποδοχή στους ψηφοφόρους της Αριστεράς (95%) και της Δεξιάς (94%), ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στους ψηφοφόρους της Ακροδεξιάς διαμορφώνεται στο 69%.

Παράλληλα, το 81% των ερωτηθέντων εκτιμά ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ ενεργεί παρορμητικά, ενώ το 88% θεωρεί ότι οι αποφάσεις του καθοδηγούνται κυρίως από προσωπικά συμφέροντα.

Σε ό,τι αφορά τη Γροιλανδία, το 80% των συμμετεχόντων στη δημοσκόπηση κρίνει ρεαλιστικό το ενδεχόμενο στρατιωτικής επέμβασης των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ έξι στους δέκα Γάλλους δηλώνουν ότι θα συμφωνούσαν με την αποστολή γαλλικών στρατευμάτων για τη στήριξη της Δανίας.

Υπέρ της αποστολής τάσσεται το 74% των ψηφοφόρων της Αριστεράς, το 85% των Κεντρώων και το 69% των ψηφοφόρων της Δεξιάς, με το ποσοστό να περιορίζεται στο 44% μεταξύ των ψηφοφόρων της Ακροδεξιάς.

Σε σχέση με τις διμερείς σχέσεις, το 55% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι η Γαλλία πρέπει να αντιμετωπίζει τις ΗΠΑ με αυξημένη προσοχή, το 44% χαρακτηρίζει τις Ηνωμένες Πολιτείες εχθρική χώρα, ενώ μόλις το 4% τις βλέπει ως αξιόπιστο σύμμαχο.

Τέλος, σε ό,τι αφορά την αμυντική στρατηγική της Γαλλίας, το 46% υποστηρίζει τη στενότερη συνεργασία με τις ευρωπαϊκές χώρες, το 34% τάσσεται υπέρ της αμυντικής αυτονομίας, ενώ το 19% θεωρεί ότι βασικός πυλώνας της άμυνας πρέπει να παραμείνει το ΝΑΤΟ. Η δημοσκόπηση πραγματοποιήθηκε πριν από τηνομιλία του Ντόναλντ Τραμπ στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός.