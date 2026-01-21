Οι απειλές του Τραμπ κόστισαν 12,5 δισ. δολάρια στον πλουσιότερο άνθρωπο της Ευρώπης

Η προειδοποίηση του Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή δασμών 200% στα γαλλικά κρασιά και τις σαμπάνιες λειτούργησε σαν σπίθα στην αγορά. Η μετοχή της LVMH κατέγραψε απώλειες άνω του 3%, κλείνοντας στα 565,10 ευρώ, με το ταμπλό να παραμένει σε σταθερά αρνητικό έδαφος καθ’ όλη τη συνεδρίαση.

Πλήγμα στην κορυφή της ευρωπαϊκής πολυτέλειας

Η κεφαλαιοποίηση πιέστηκε άμεσα, «κουρεύοντας» 12,5 δισ. δολάρια από την καθαρή περιουσία του Μπερνάρντ Αρνό. Παρά την απότομη πτώση, ο ισχυρός άνδρας της LVMH παραμένει με διαφορά ο πλουσιότερος Ευρωπαίος και 7ος παγκοσμίως.

Τα brands στο στόχαστρο

Ο όμιλος ελέγχει κορυφαία γαλλικά brands αλκοολούχων και σαμπάνιας, μεταξύ των οποίων Moët & Chandon, Dom Pérignon, Veuve Clicquot, Ruinart, Château Cheval Blanc και Château d’Yquem. Η απειλή δασμών χτυπά ευθέως έναν από τους πιο κερδοφόρους βραχίονες της ευρωπαϊκής πολυτέλειας.

Το πολιτικό παρασκήνιο

Η τοποθέτηση Τραμπ ήρθε μετά από ερώτηση δημοσιογράφων στο Μαϊάμι για τη στάση του Εμανουέλ Μακρόν στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα. Αρχικά υποστήριξε ότι «κανείς δεν τον θέλει», για να προσθέσει στη συνέχεια ότι θα αυξήσει τους δασμούς «στο 200%» ώστε «να ενταχθεί».

Γεωπολιτική και εμπόριο σε σύγκρουση

Η απειλή ακολουθεί την ανακοίνωση για δασμούς 10% σε εισαγωγές από οκτώ ευρωπαϊκές χώρες, στο πλαίσιο ευρύτερης εμπορικής πίεσης που συνδέεται και με τη διαμάχη για τη Γροιλανδία. Το μήνυμα των αγορών είναι σαφές: η γεωπολιτική επιστρέφει με κόστος.

Η παγκόσμια κατάταξη των δισεκατομμυριούχων

Σύμφωνα με το Forbes,η περιουσία του Αρνό διαμορφώνεται στα 169,8 δισ. δολάρια. Η «ψαλίδα» από τον 8ο της λίστας, τον Γένσεν Χουάνγκ της Nvidia, μειώθηκε, χωρίς ωστόσο να απειλείται άμεσα η θέση του Αρνό, ιδίως καθώς και η Nvidia κινήθηκε πτωτικά την ίδια ημέρα.