Τραμπ vs ΕΕ: Ποια εμβληματικά αμερικανικά brands μπαίνουν στο στόχαστρο με δασμούς 93 δισ. ευρώ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προετοιμάζει πακέτο ανταποδοτικών δασμών συνολικής αξίας 93 δισ. ευρώ κατά των ΗΠΑ, ως απάντηση στο ενδεχόμενο ο Ντόναλντ Τραμπ να υλοποιήσει την απειλή του για επιβολή νέων δασμών σε έξι κράτη-μέλη της ΕΕ, καθώς και στο Ηνωμένο Βασίλειο και τη Νορβηγία, από 1η Φεβρουαρίου. Η κίνηση εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο πιέσεων της Ουάσιγκτον με φόντο τη Γροιλανδία, αναζωπυρώνοντας τον εμπορικό πόλεμο με τις Βρυξέλλες.

Η λίστα των αντιμέτρων είχε καταρτιστεί ήδη από πέρυσι, ωστόσο η ενεργοποίησή της ανεστάλη μέχρι τις 7 Φεβρουαρίου, μετά την προσωρινή «ανακωχή» που συμφωνήθηκε μεταξύ των δύο πλευρών. Εκτός απροόπτου, οι δασμοί θα τεθούν αυτόματα σε ισχύ από την ημερομηνία αυτή, εκτός αν μια πλειοψηφία κρατών-μελών αποφασίσει εκ νέου την αναβολή τους.

Σύμφωνα με τους Financial Times, που έχουν γνώση του καταλόγου, ο μεγαλύτερος «χαμένος» ενός νέου γύρου αντιπαράθεσης θα ήταν η Boeing. Το ευρωπαϊκό πακέτο προβλέπει δασμούς 25% στα αμερικανικά αεροσκάφη, σε μια αγορά όπου η Boeing κάλυπτε το μεγαλύτερο μέρος των εισαγωγών από τις ΗΠΑ, αξίας περίπου 11 δισ. ευρώ το 2024.

Η λίστα με τα βαριά ονόματα

Στη λίστα των αντιποίνων περιλαμβάνονται επίσης αυτοκίνητα, μπέρμπον και σόγια, προϊόντα με ισχυρό οικονομικό και πολιτικό αποτύπωμα στις ΗΠΑ. Παρά το γεγονός ότι ο πλήρης κατάλογος δεν έχει δημοσιοποιηθεί, είναι γνωστό ότι στοχεύονται και εμβληματικά αμερικανικά brands, όπως οι μοτοσικλέτες Harley Davidson , τα τζιν Levi's και τα τσιγάρα Lucky Strike.



Πέρα από τα καταναλωτικά προϊόντα, οι δασμοί αγγίζουν και τη «βαριά» βιομηχανία: μηχανήματα, ιατρικές συσκευές, χημικά και πλαστικά, καθώς και ηλεκτρικό εξοπλισμό. Με άλλα λόγια, οι Βρυξέλλες δείχνουν έτοιμες να χτυπήσουν τόσο τον βιομηχανικό πυρήνα όσο και τα σύμβολα της αμερικανικής αγοράς, στέλνοντας καθαρό μήνυμα ότι, αν ανοίξει ξανά ο εμπορικός πόλεμος, δεν θα μείνει αναπάντητος.