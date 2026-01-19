Συνάντηση Τραμπ - Ρούτε εν μέσω εντάσεων για τη Γροιλανδία

Η συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Μαρκ Ρούτε θα λάβει χώρα (πιθανότατα Πέμπτη ή Παρασκευή), στο περιθώριο του οικονομικού φόρουμ στο Νταβός, την ώρα που η Γροιλανδία, αυτόνομη περιοχή του Βασιλείου της Δανίας, αποκτά αυξανόμενη γεωπολιτική σημασία λόγω της τήξης των πάγων, των νέων θαλάσσιων οδών και του ανταγωνισμού μεγάλων δυνάμεων στην Αρκτική.

Το ενδιαφέρον των ΗΠΑ για το νησί δεν είναι νέο, καθώς κατά τη διάρκεια της προεδρίας του ο Ντόναλντ Τραμπ είχε επανειλημμένα προκαλέσει διεθνείς αντιδράσεις εκφράζοντας ανοιχτά την πρόθεση αγοράς της Γροιλανδίας.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, στην ατζέντα της συνάντησης αναμένεται να βρεθούν ζητήματα συλλογικής άμυνας, η στρατηγική του ΝΑΤΟ στον Αρκτικό κύκλο, καθώς και οι σχέσεις της Συμμαχίας με τη Ρωσία και την Κίνα.

Η Γροιλανδία φιλοξενεί ήδη κρίσιμες στρατιωτικές υποδομές των ΗΠΑ, γεγονός που την καθιστά κομβικό σημείο για την αεράμυνα και την έγκαιρη προειδοποίηση της Βορειοατλαντικής περιοχής.

Αναλυτές εκτιμούν ότι η χρονική στιγμή της συνάντησης δεν είναι τυχαία, καθώς η ασφάλεια στην Αρκτική εξελίσσεται σε βασικό πυλώνα της ευρύτερης στρατηγικής του ΝΑΤΟ.

Παράλληλα, η επαναφορά του θέματος της Γροιλανδίας υπογραμμίζει τις διαρκείς διαφορές προσέγγισης μεταξύ Ουάσιγκτον και ορισμένων Ευρωπαίων συμμάχων.

Η συνάντηση Τραμπ–Ρουτε, την δεδομένη χρονική στιγμή είναι ιδιαίτερα σημαντική και ενδεικτική για πώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ αντιλαμβάνεται τον ρόλο της Συμμαχίας και τη σημασία της Βόρειας Ατλαντικής περιοχής στο σημερινό γεωπολιτικό περιβάλλον.