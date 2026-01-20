Ο Τραμπ απειλεί τον Μακρόν με δασμούς 200% σε γαλλικά οινοπνευματώδη - Έδωσε στη φόρα τα SMS

Πόλεμο με τον Γάλλο ομόλογό του, Εμανουέλ Μακρόν, έχει «ανοίξει» ο Ντόναλντ Τραμπ καθώς τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου απείλησε να προχωρήσει στην επιβολή τελωνειακών δασμών 200% στα εισαγόμενα οινοπνευματώδη, κυρίως κρασιά και σαμπάνιες, εξαιτίας της άρνησης του Γάλλου προέδρου να ενταχθεί στο «Συμβούλιο Ειρήνης» του.

«Θα αυξήσω στο 200% τους τελωνειακούς δασμούς στα κρασιά και στις σαμπάνιες τους. Και θα ενταχτεί. Αλλά δεν είναι υποχρεωμένος να ενταχτεί», δήλωσε σε δημοσιογράφους στη Φλόριντα.

Πηγές στο περιβάλλον του Μακρόν ανέφεραν στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι το Παρίσι δεν έχε σκοπό να «δώσει θετική συνέχεια» σε αυτό το στάδιο στην πρόκληση της Ουάσιγκτον ο αρχηγός του γαλλικού κράτους να γίνει μέλος του «Συμβουλίου Ειρήνης» του ρεπουμπλικάνου μεγιστάνα.

Ο Μακρόν απέρριψε την πρόσκληση του Τραμπ να ενταχθεί στο αμφιλεγόμενο Συμβούλιο Ειρήνης ισχυριζόμενος ότι ο χάρτης του Συμβουλίου «υπερβαίνει το πλαίσιο της Γάζας και εγείρει σοβαρά ερωτήματα, ιδίως όσον αφορά τις αρχές και τη δομή των Ηνωμένων Εθνών, τα οποία δεν μπορούν να αμφισβητηθούν».

Στη φόρα τα SMS που αντάλλαξαν

Λίγη ώρα μετά την άρνηση του μακρόν, ο Τραμπ δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Truth Social ένα ιδιωτικό μήνυμα το οποίο του είχε στείλει ο Γάλλος ομόλογός του, μόλις μία ώρα αφότου τον χλεύασε ενώ μιλούσε σε δημοσιογράφους.

«Σημείωμα από τον Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν της Γαλλίας», έγραψε ο Τραμπ δίπλα στη φωτογραφία που είναι ένα στιγμιότυπο οθόνης προσωπικού μηνύματος του Μακρόν που τον προσκαλούσε σε δείπνο στο Παρίσι.

Το μήνυμα του Γάλλου προέδρου έγραφε: «Φίλε μου, συμφωνούμε απόλυτα στο ζήτημα της Συρίας, μπορούμε να κάνουμε σπουδαία πράγματα στο Ιράν. Δεν καταλαβαίνω τι κάνετε στη Γροιλανδία. Ας προσπαθήσουμε να χτίσουμε μεγάλα πράγματα μαζί:

1) Μπορώ να οργανώσω μια συνάντηση των G7 στο Νταβός στο Παρίσι το απόγευμα την Πέμπτη. Μπορώ να προσκαλέσω τους Ουκρανούς, τους Δανούς τους Σύριους και τους Ρώσους μέσα στα πλαίσια.



2) Θα ήθελα να δειπνήσουμε μαζί στο Παρίσι την Πέμπτη πριν αναχωρήσετε για τις ΗΠΑ.

Εμανουέλ».

Γαλλία: Μια απαράδεκτη απειλή ασύλληπτης σκληρότητας

«Απαράδεκτες και αναποτελεσματικές» χαρακτήρισε το Παρίσι τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ σύμφωνα με τα όσα είπα Γάλλοι αξιωματούχοι στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων το πρωί της Τρίτης 20 ιανουαρίου.

«Όπως υπογραμμίζουμε πάντα, οι δασμολογικές απειλές με στόχο να επηρεαστεί η εξωτερική μας πολιτική είναι απαράδεκτες και αναποτελεσματικές», επεσήμανε το περιβάλλον του Μακρόν.

«Είναι μια απειλή, σε αυτό το στάδιο, απαράδεκτη, ασύλληπτης σκληρότητας και προφανώς δεν μπορεί να μείνει χωρίς αντίδραση όχι μόνο από τη Γαλλία αλλά και από ολόκληρη την ΕΕ», αντέδρασε από την πλευρά της η Γαλλίδα υπουργός Γεωργίας Ανί Ζενεβάρ μιλώντας στο TF1.

«Αυτή η απειλή θέτει στο στόχαστρο έναν συγκεκριμένο τομέα, αυτόν της αμπελουργίας, που δεν τη χρειάζεται γιατί αντιμετωπίζει ήδη δυσκολίες και αποτελεί σημείο αναφοράς της γαλλικής γεωργίας», κατήγγειλε.