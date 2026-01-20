Στο «φως» τα μηνύματα μεταξύ Τραμπ και Νορβηγού πρωθυπουργού - Η Γροιλανδία και το Νόμπελ Ειρήνης

Την ώρα που η ένταση μεταξύ Ευρώπης και ΗΠΑ ολοένα και «φουντώνει» ελέω Γροιλανδίας, το φως της δημοσιότητας είδαν τα μηνύματα που αντάλλαξαν ο πρωθυπουργός της Νορβηγίας Γιόνας Γκαρ Στόρε με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Σημειώνεται πως στον συγκεκριμένο «διάλογο» που μετέδωσε το Reuters, ο Τραμπ ανέφερε στον Νορβηγό πρωθυπουργό πως «δεδομένου ότι η χώρα σας αποφάσισε να μην μου δώσει το Νόμπελ Ειρήνης επειδή σταμάτησα τουλάχιστον 8 πολέμους, δεν αισθάνομαι πλέον την υποχρέωση να σκέφτομαι αποκλειστικά την ειρήνη».

Ειδικότερα, στο πλήρες κείμενο της ανταλλαγής μηνυμάτων μεταξύ του Νορβηγού πρωθυπουργού και του προέδρου των ΗΠΑ, ο Στόρε έστειλε αρχικά μήνυμα στον Ντόναλντ Τραμπ ζητώντας να κανονίσουν μία τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του ίδιου και του Φινλανδού προέδρου Αλεξάντερ Στουμπ, στον οποίο αναφέρεται ως «Άλεξ».

Τα SMS μεταξύ Στόρε και Τραμπ

Μήνυμα κειμένου από τον πρωθυπουργό Στόρε προς τον πρόεδρο Tραμπ στις 18 Ιανουαρίου στις 3:48 μ.μ (ώρα Όσλο):

«Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, αγαπητέ Ντόναλντ - σχετικά με την επαφή πέρα ​​από τον Ατλαντικό - για τη Γροιλανδία, τη Γάζα, την Ουκρανία - και την χθεσινή σας ανακοίνωση για τους δασμούς. Γνωρίζετε τη θέση μας σε αυτά τα ζητήματα.

Πιστεύουμε όμως ότι όλοι πρέπει να εργαστούμε για να το αντιμετωπίσουμε αυτό και να αποκλιμακώσουμε - συμβαίνουν τόσα πολλά γύρω μας όπου πρέπει να σταθούμε ενωμένοι. Προτείνουμε μια τηλεφωνική επικοινωνία μαζί σας αργότερα σήμερα - και με τους δύο μας ή ξεχωριστά - δώστε μας μια υπόδειξη για το τι προτιμάτε! Με εκτίμηση, Άλεξ και Τζόνας»

Μήνυμα κειμένου από τον πρόεδρο Τραμπ προς τον πρωθυπουργό Στόρε στις 18 Ιανουαρίου στις 4:15 μ.μ (ώρα Όσλο):

«Αγαπητέ Γιόνας, δεδομένου ότι η χώρα σας αποφάσισε να μην μου δώσει το Νόμπελ Ειρήνης επειδή σταμάτησα τουλάχιστον 8 πολέμους, δεν αισθάνομαι πλέον την υποχρέωση να σκέφτομαι αποκλειστικά την ειρήνη, αν και θα είναι πάντα κυρίαρχη, αλλά τώρα μπορώ να σκεφτώ τι είναι καλό και σωστό για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.

Η Δανία δεν μπορεί να προστατεύσει αυτή τη γη από τη Ρωσία ή την Κίνα, και γιατί έχουν «δικαίωμα ιδιοκτησίας» ούτως ή άλλως; Δεν υπάρχουν γραπτά έγγραφα, μόνο ότι ένα πλοίο προσάραξε εκεί πριν από εκατοντάδες χρόνια, αλλά είχαμε και εμείς πλοία που προσάραξαν εκεί.

Έχω κάνει περισσότερα για το ΝΑΤΟ από οποιονδήποτε άλλον από την ίδρυσή του, και τώρα, το ΝΑΤΟ θα έπρεπε να κάνει κάτι για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο κόσμος δεν είναι ασφαλής εκτός αν έχουμε τον πλήρη και ολοκληρωτικό έλεγχο της Γροιλανδίας. Ευχαριστώ! πρόεδρος Ντόναλντ Τζον Τραμπ».