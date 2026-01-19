Τραμπ στον Νορβηγό πρωθυπουργό: «Δεν μου δώσατε το Νόμπελ, δεν σκέφτομαι πλέον μόνο την ειρήνη»

Ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να έστειλε μια ασυνάρτητη επιστολή στον πρωθυπουργό της Δανίας, συνδέοντας την απόφαση να μην απονεμηθεί στον πρόεδρο των ΗΠΑ το Νόμπελ Ειρήνης με τα σχέδιά του να προσαρτήσει τη Γροιλανδία.



Στην επιστολή προς τον Γιόνας Γκαρ Στόρε, ανέφερε ότι δεν αισθάνεται πλέον «υποχρέωση να σκέφτεται αποκλειστικά την ειρήνη» μετά την απώλεια του Νόμπελ Ειρήνης και ότι η στρατιωτική συμμαχία του ΝΑΤΟ θα πρέπει να διευκολύνει την απόκτηση της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ.

Το PBS News απέκτησε αντίγραφο της επιστολής, αφού αυτή προωθήθηκε σε πολλούς Ευρωπαίους πρεσβευτές στην Ουάσιγκτον.



Αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι η επιστολή έρχεται μετά την προειδοποίηση του Τραμπ ότι η Δανία δεν μπόρεσε να κάνει τίποτα για να απομακρύνει τη «ρωσική απειλή» από τη Γροιλανδία και τόνισε: «Τώρα είναι η ώρα και θα γίνει!!!»

Το πλήρες κείμενο της επιστολής έχει ως εξής:

«Αγαπητέ Τζόνας: Λαμβάνοντας υπόψη ότι η χώρα σου αποφάσισε να μην μου απονείμει το Νόμπελ Ειρήνης για το γεγονός ότι σταμάτησα 8 πολέμους ΠΛΕΟΝ, δεν αισθάνομαι πλέον την υποχρέωση να σκέφτομαι αποκλειστικά την ειρήνη, αν και αυτή θα είναι πάντα κυρίαρχη, αλλά τώρα μπορώ να σκεφτώ τι είναι καλό και σωστό για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Η Δανία δεν μπορεί να προστατεύσει αυτή τη γη από τη Ρωσία ή την Κίνα, και γιατί έχουν «δικαίωμα ιδιοκτησίας» ούτως ή άλλως; Δεν υπάρχουν γραπτά έγγραφα, απλώς ένα πλοίο προσάραξε εκεί πριν από εκατοντάδες χρόνια, αλλά και εμείς είχαμε πλοία που προσάραζαν εκεί. Έχω κάνει περισσότερα για το ΝΑΤΟ από οποιονδήποτε άλλον από την ίδρυσή του και τώρα το ΝΑΤΟ πρέπει να κάνει κάτι για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο κόσμος δεν είναι ασφαλής αν δεν έχουμε τον πλήρη και απόλυτο έλεγχο της Γροιλανδίας. Ευχαριστώ! Πρόεδρος DJT»



Σημειώνεται ότι ο Τραμπ δεσμεύτηκε το Σάββατο 17 Ιανουαρίου να εφαρμόσει μια σειρά αυξήσεων των δασμών στους Ευρωπαίους συμμάχους μέχρι να επιτραπεί στις Ηνωμένες Πολιτείες να αγοράσουν τη Γροιλανδία.

«Το ΝΑΤΟ λέει στη Δανία εδώ και 20 χρόνια ότι «πρέπει να απομακρύνετε τη ρωσική απειλή από τη Γροιλανδία». Δυστυχώς, η Δανία δεν μπόρεσε να κάνει τίποτα για αυτό», έγραψε σε μια ανάρτηση στο Truth Social.



Η αυξανόμενη παρουσία της Κίνας και της Ρωσίας καθιστά τη Γροιλανδία ζωτικής σημασίας για τα συμφέροντα ασφαλείας των ΗΠΑ, δήλωσε ο Τραμπ. Δανοί και άλλοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι έχουν επισημάνει ότι η Γροιλανδία καλύπτεται ήδη από τη συλλογική συμφωνία ασφάλειας του ΝΑΤΟ.