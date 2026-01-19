Το «εμπορικό μπαζούκα» ετοιμάζει η ΕΕ ως αντίμετρα στους δασμούς Τραμπ - Διάγγελμα Στάρμερ

Η Ευρώπη προετοιμάζει συντονισμένα αντίμετρα απέναντι στις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή πρόσθετων δασμών σε ευρωπαϊκές χώρες που αντιδρούν στο σχέδιό του για την «απόκτηση» της Γροιλανδίας.

Ειδικότερα, τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξετάζουν το εύρος της απάντησής τους στις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για την επιβολή τελωνειακών δασμών, στο πλαίσιο της κλιμακούμενης αντιπαράθεσης γύρω από τη Γροιλανδία. Στο τραπέζι βρίσκεται ακόμη και η ενεργοποίηση του Μηχανισμού Αποτροπής Μέσων Εξαναγκασμού (Anti-Coercion Instrument – ACI),του αποκαλούμενου «εμπορικού μπαζούκα» της ΕΕ.

Η Γαλλία έχει ήδη γνωστοποιήσει ότι προτίθεται να ζητήσει την ενεργοποίηση του μηχανισμού, μετά τη δήλωση του Αμερικανού προέδρου πως θα επιβάλει πρόσθετους δασμούς σε προϊόντα από οκτώ ευρωπαϊκές χώρες έως ότου επιτευχθεί, όπως ανέφερε, η «πλήρης αγορά» της Γροιλανδίας.

Τι είναι το «εμπορικό μπαζούκα» της ΕΕ

Ο μηχανισμός ACI, που υιοθετήθηκε το 2023, προβλέπεται να χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις οικονομικού εξαναγκασμού, όταν τρίτη χώρα επιχειρεί να ασκήσει πίεση στην Ένωση ή σε κράτος-μέλος της μέσω εμπορικών περιορισμών, με στόχο την επιβολή πολιτικών αποφάσεων. Όπως επισημαίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τέτοιες πρακτικές «παρεμβαίνουν αδικαιολόγητα στις θεμιτές κυρίαρχες επιλογές της Ένωσης και των κρατών-μελών της».

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΕ μπορεί –εφόσον διαπιστωθεί οικονομικός εξαναγκασμός και αποτύχουν οι διπλωματικές συνομιλίες– να προχωρήσει σε αναλογικά αντίμετρα, όπως η επιβολή δασμών, περιορισμοί σε εισαγωγές και εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών ή αποκλεισμός πρόσβασης στην ενιαία αγορά.

Η ενεργοποίηση του ACI θεωρείται έσχατο μέτρο. Ωστόσο, σε περίπτωση εφαρμογής του απέναντι στις τελευταίες απειλές της Ουάσιγκτον, δεν αποκλείεται η επιβολή ανταποδοτικών δασμών σε αμερικανικά προϊόντα, καθώς και η αναστολή της συμφωνίας για τους δασμούς που είχε επιτευχθεί τον Ιούλιο μεταξύ ΕΕ και Ηνωμένων Πολιτειών.

«Δεν θα υποχωρήσουμε στον εκβιασμό»

Τη συγκεκριμένη εξέλιξη των αντιμέτρων επιβεβαίωσε ο Γερμανός υπουργός Οικονομίας Λαρς Κλίνγκμπαϊλ, σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Γάλλο ομόλογό του Ρολάν Λεσκύρ.

«Δεν θα υποχωρήσουμε στον εκβιασμό. Η Ευρώπη θα απαντήσει ενιαία και ξεκάθαρα», δήλωσε ο Κλίνγκμπαϊλ, προαναγγέλλοντας την ενεργοποίηση ευρωπαϊκών εργαλείων, όπως η επιβολή δασμών σε αμερικανικά προϊόντα, το πάγωμα τελωνειακών συμφωνιών, ο περιορισμός εισαγωγών και ο αποκλεισμός πρόσβασης σε δημόσιους διαγωνισμούς και επενδύσεις.

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, ο Λεσκύρ υπογράμμισε την πλήρη αλληλεγγύη της Γαλλίας προς τη Δανία και τη Γροιλανδία, χαρακτηρίζοντας «απαράδεκτο» τον εκβιασμό μεταξύ συμμάχων. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι θα συγκαλέσει συνάντηση των υπουργών Οικονομίας της G7 για το ζήτημα του εμπορίου και της κυριαρχίας.

Παρέμβαση Στάρμερ: «Ο εμπορικός πόλεμος δεν ωφελεί κανέναν»

Την ίδια ώρα, όπως μεταδίδει το Reuters, διάγγελμα προς τον βρετανικό λαό απηύθυνε σήμερα Δευτέρα (19/1) ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ, στον απόηχο των απειλών που εξαπέλυσε το Σαββατοκύριακο ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε με την επιβολή νέων δασμών σε ευρωπαϊκές χώρες που αντιδρούν στο σχέδιό του για την αγορά της Γροιλανδίας, κλιμακώνοντας τις διεθνείς εντάσεις.

Στο Λονδίνο, ο Κιρ Στάρμερ στο διάγγελμά του, τόνισε ότι η χρήση δασμών απέναντι σε συμμάχους είναι «λανθασμένη» και υπονομεύει τη διεθνή συνεργασία.

Φωτ.: Reuters

Ο Στάρμερ υπογράμμισε ότι το μελλοντικό καθεστώς της Γροιλανδίας αποτελεί αποκλειστικό δικαίωμα του λαού της και του Βασιλείου της Δανίας, επισημαίνοντας ότι η Αρκτική αποκτά αυξανόμενη στρατηγική σημασία λόγω της κλιματικής αλλαγής. Παράλληλα, επανέλαβε τη σημασία της διατλαντικής σχέσης, σημειώνοντας ότι ένας εμπορικός πόλεμος «δεν εξυπηρετεί κανέναν» και πλήττει εργαζόμενους, επιχειρήσεις και οικονομίες και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού.