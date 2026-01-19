Το Ozempic ως γεωπολιτικό όπλο: Ο Τραμπ «χτυπά» το φάρμακο για να λυγίσει τη Δανία

Μπορεί το πιο διάσημο φάρμακο για τον διαβήτη να γίνει «όπλο» στα χέρια ενός Αμερικανού Προέδρου που επιδιώκει να αλλάξει τον παγκόσμιο χάρτη; Για τον Ντόναλντ Τραμπ, η απάντηση είναι καταφατική. Οι πρόσφατες, φαινομενικά άσχετες, δηλώσεις του για την «αποτυχία» του Ozempic δεν είναι παρά ένα έμμεσο μεν αλλά καλοζυγισμένο και προετοιμασμένο χτύπημα στην καρδιά της δανέζικης οικονομίας, στην προσπάθεια του Τραμπ να προσαρτήσει την Γροιλανδία στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η προσάρτηση του μεγαλύτερου νησιού στον κόσμο έχει γίνει έμμονη ιδέα στο μυαλό του Αμερικανού Προέδρου. Ο Ντόναλντ Τραμπ, εδώ και ημέρες, εκτοξεύει σε κάθε ευκαιρία άμεσες απειλές κατά της Δανίας και άλλων ευρωπαϊκών κρατών για εξοντωτικούς δασμούς σε περίπτωση που αντισταθούν στην προσάρτηση της Γροιλανδίας στις ΗΠΑ. Ωστόσο, ο Ντόναλντ Τραμπ χρησιμοποιεί και άλλες υπόγειες μεθόδους να για υπονομεύσει τον «αντίπαλό» του, εν προκειμένω τη Δανία.

Σε μια ομιλία του για την υγειονομική περίθαλψη, ο Τραμπ επέλεξε να διηγηθεί μια ιστορία για έναν «πολύ πλούσιο και έξυπνο» φίλο του, ο οποίος, παρά τη χρήση του Ozempic, είναι «πιο παχύς από ποτέ». Αυτή η «ανεκδοτολογική» αναφορά δεν στρέφεται απλώς κατά ενός σκευάσματος, αλλά κατά της Novo Nordisk, της εταιρείας-κολοσσού που αποτελεί τη «ραχοκοκαλιά» του ΑΕΠ της Δανίας.

Το Ozempic ως «μαλακό υπογάστριο» της Δανίας

Η Δανία αυτή τη στιγμή βιώνει μια άνευ προηγουμένου οικονομική άνθηση χάρη στο Ozempic και το Wegovy. Η Novo Nordisk είναι η πολυτιμότερη εταιρεία της Ευρώπης, και η επιτυχία της έχει καταστήσει τη Δανία οικονομική πανίσχυρη. Ωστόσο, αυτή η επιτυχία δημιουργεί και μια επικίνδυνη εξάρτηση.

Οι αριθμοί είναι αποκαλυπτικοί:

Το 100% του Ozempic που χρησιμοποιείται στις ΗΠΑ προέρχεται από τη Δανία.

Το 74% της ινσουλίνης στην αμερικανική αγορά είναι δανέζικης προέλευσης.

Το 15% των εμπορευματοκιβωτίων που φτάνουν στις ΗΠΑ διακινούνται από τη δανέζικη Maersk.

Αμφισβητώντας δημόσια την αποτελεσματικότητα του Ozempic («δεν δουλεύει», «ο φίλος μου πάχυνε»), ο Τραμπ χρησιμοποιεί την ισχύ του λόγου του για να πλήξει τη φήμη του πιο εξαγώγιμου προϊόντος της Δανίας, στέλνοντας ένα σαφές μήνυμα στην Κοπεγχάγη.

Εκβιασμός με «ιατρικό» περιτύλιγμα

Η έμμεση επίθεση στο Ozempic δεν είναι τυχαία χρονικά. Έρχεται τη στιγμή που η Ουάσιγκτον πιέζει ασφυκτικά τη Δανία για το ζήτημα της Γροιλανδίας. Για τον Τραμπ, η Γροιλανδία δεν είναι απλώς ένα νησί, αλλά μια στρατηγική «ακίνητη περιουσία» πλούσια σε κρίσιμα ορυκτά και απαραίτητη για τον έλεγχο της Αρκτικής.

Η στρατηγική του Τραμπ φαίνεται να ακολουθεί τη λογική του "Art of the Deal", καθώς απαξιώνει συστηματικά τον αντίπαλό του, χτυπώντας την οικονομική ισχύ της Δανίας με την ευθεία επίθεση στη Novo Nordisk, για να δείξει πόσο ευάλωτη είναι. Υπογραμμίζει το κόστος των φαρμάκων, σημειώνοντας ότι στην Αγγλία είναι φθηνότερα, και προετοιμάζει με αυτόν τον τρόπο το έδαφος για δασμούς που θα γονάτιζαν τα οικονομικά της κατασκευάστριας εταιρείας και εμμέσως και τα δημόσια οικονομικά της Δανίας που έχουν ενισχυθεί από τις παγκόσμιες πωλήσεις του Ozempic και το Vegovy.

Η απάντηση της Κοπεγχάγης και ο κίνδυνος του «Blackout»

Στη Δανία, η συζήτηση για «διακοπή των εξαγωγών» προς τις ΗΠΑ ως απάντηση στις απειλές για τη Γροιλανδία έχει ήδη ξεκινήσει. Ωστόσο, αν η Κοπεγχάγη σταματήσει την παροχή ινσουλίνης και Ozempic, θα προκαλούσε μια υγειονομική κρίση στις ΗΠΑ, την οποία ο Τραμπ θα χρησιμοποιούσε ως επιχείρημα για να επιβάλει ακόμα πιο σκληρά μέτρα, ίσως και «επιβολή κυριαρχίας» για λόγους εθνικής ασφάλειας.

Ο Τραμπ δεν κάνει απλώς κριτική σε ένα φάρμακο αδυνατίσματος. Στην πραγματικότητα, κάνει «δίαιτα» στην οικονομική αυτοπεποίθηση της Δανίας, προκειμένου να την οδηγήσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για τη Γροιλανδία. Για τον Λευκό Οίκο, το Ozempic δεν είναι ιατρικό θέμα, είναι το «νόμισμα» με το οποίο σκοπεύει να αγοράσει την Αρκτική.

Το «δόγμα Ozempic» στην οικονομία της Δανίας και ο εκβιασμός Τραμπ

Το 2026, η Δανία παραμένει μια «οικονομία Novo», με τη φαρμακοβιομηχανία να προσφέρει το 0,6% της ετήσιας ανάπτυξης του ΑΕΠ. Όμως, η εξάρτηση είναι τρομακτική. Η Novo Nordisk καλύπτει περίπου το 15% των συνολικών εταιρικών φόρων της χώρας. Μια πτώση της μετοχής μπορεί να αφαιρέσει ακόμα και δισεκατομμύρια από την κεφαλαιοποίηση της εταιρείας, κλονίζοντας τα δανέζικα συνταξιοδοτικά ταμεία που είναι βαριά επενδεδυμένα στον κολοσσό.

Αυτή η οικονομική «αχίλλειος πτέρνα» δίνει στον Τραμπ το απόλυτο στρατηγικό πλεονέκτημα. Πλήττοντας το Ozempic, δεν χτυπά απλώς ένα φάρμακο, αλλά τη δημοσιονομική ευστάθεια της Κοπεγχάγης. Με τη Δανία να απειλείται με στασιμότητα (καθώς χωρίς τη Novo η ανάπτυξη θα ήταν σχεδόν μηδενική), η πίεση για την παραχώρηση της Γροιλανδίας γίνεται ασφυκτική. Το Ozempic μετατρέπεται από ιατρικό θαύμα σε γεωπολιτικό «νόμισμα». Αν η Δανία δεν «δώσει» τον πάγο της Αρκτικής, ο Τραμπ έχει τη δύναμη να «λιώσει» την οικονομία της.