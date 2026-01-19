Οι απειλές Τραμπ στην Ευρώπη κλυδωνίζουν τα χρηματιστήρια

Oιαπειλές Τραμπ την Παρασκευή για δασμούς στα ευρωπαικά κράτη που δεν θα προσυπογράψουν για την αγορά της Γροιλανδίας σε συνδυασμό με τις ευρωπαικές αντιδράσεις και τις δηλώσεις Μακρόν το Σαββατοκύριακο φέρνουν ένα εξαιρετικά τεταμένο κλίμα στις διεθνείς κεφαλαιαγορές. Ήδη οι ασιατικές αγορές ολοκλήρωσαν τις συνεδριάσεις με απώλειες ενώ οι επενδυτές ωθούν το δολάριο σε πτώση έναντι του γιεν και του ελβετικού φράγκου, που θεωρούνται ασφαλή καταφύγια.

Νέα ιστορικά υψηλά για χρυσό και ασήμι - Υποχωρεί το πετρέλαιο

Ο χρυσός και το ασήμι σκαρφάλωσαν σε νέα ιστορικά υψηλά επίπεδα με τον χρυσό να βρίσκεται στα 4.670 δολάρια / ουγγιά ενώ το πετρέλαιο υποχώρησε, εν μέσω ανησυχιών για τις επιπτώσεις που θα μπορούσε να έχει ένας ολοκληρωτικός εμπορικός πόλεμος μεταξύ των ΗΠΑ και της Ευρώπης στην παγκόσμια ανάπτυξη και ζήτηση.

Με πτώση ξεκινούν τα ευρωπαικά χρηματιστήρια

Με ισχυρή πτώση ξεκινούν οι ευρωπαικές αγορές την πρώτη συνεδρίαση της εβδομάδας. Ο γερμανικός DAX υποχωρεί κατά 1,41%, ο γαλλικός CAC -1,7%, ο ιταλικός ΜΙΒ -1,66% και ο Eurostoxx 50 με -1,63%. Σήμερα , οι αμερικανικές αγορές είναι κλειστές.