«Στο κόκκινο» τα χρηματιστήρια σε Ευρώπη και Αμερική λόγω της γεωπολιτικής όξυνσης για τη Γροιλανδία

To γεωπολιτικό χάος που έχουν προκαλέσει οι δηλώσεις Τραμπ σχετικά με την Γροιλανδία και οι απειλές δασμών καθώς και η υποβάθμιση των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων και οικονομιών από την Citi λόγω αυτής της κατάστασης οδηγούν τις κεφαλαιαγορές της Ευρώπης (Ε.Ε και Βρετανία) σε έντονη υποχώρηση για δεύτερη συνεχόμενη συνεδρίαση.

Από την πτώση δεν ξέφυγε αυτή την φορά το ελληνικό χρηματιστήριο που παρά το ότι είχε περιορίσει την πτώση κοντά στις 2.230 μονάδες, το έντονα πτωτικό άνοιγμα των αμερικανικών αγορών (χθες είχαν αργία) επιδείνωσε την υποχώρηση και ο Γενικός Δείκτης διαμορφώθηκε κοντά στα χαμηλά ημέρας προς το τέλος της συνεδρίασης.

Εξωγενείς πιέσεις στο Χ.Α . Έντονες ρευστοποιήσεις στις τραπεζικές μετοχές

Οι πωλήσεις τραπεζικών και μη τραπεζικών blue chips προέρχονταν κυρίως από ξένα χαρτοφυλάκια ενώ σταδιακά βγήκαν πωλητές και έλληνες θεσμικοί. Στο τέλος της συνεδρίασης, ο Γενικός Δείκτης διαμορφώθηκε στις 2.216,52 μονάδες με υποχώρηση 1,76%. Η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 274 εκατ. ευρώ. Από τις μετοχές που συναλλάχθηκαν οι 14 μόλις ήταν ανοδικές και οι 112 πτωτικές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης, FTSE large cap υποχώρησε κατά 1,8%, ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε κατά 2,11% με σημαντικές ρευστοποιήσεις σε συγκεκριμένους τίτλους ενώ μεγάλες πιέσεις δέχθηκαν οι τραπεζικές μετοχές (-3,12%). Και οι 4 συστημικές τραπεζικές μετοχές κατέγραψαν πτώση άνω του 2,5%. Οι πιέσεις διαχύθηκαν και στα μη τραπεζικά blue chips.

Διασώθηκαν, ο ΟΠΑΠ που προχωρά την συνένωση με την Allwyn και δίνει την τιμή εξόδου 19,04 ευρώ σε όλους που θέλουν να φύγουν (άρα υπάρχουν περιθώρια αγορών για όσους θέλουν να κερδίσουν από το discount) , η Motor Oil που βρίσκεται σε ανοδικό κανάλι λόγω προσδοκιών για υψηλά αποτελέσματα και μέρισμα και η Cenergy που θα ανακοινώσει ιστορικά υψηλά αποτελέσματα για το 2025. Άνοδο είχε και η μετοχή του ΟΛΘ.

Σε νέα ιστορικά υψηλά ο χρυσός και το ασήμι

Σε νέα ιστορικά υψηλά βρίσκεται ο χρυσός στα 4.735 δολάρια / ουγγιά και το ασήμι με 93,6 δολάρια / ουγγιά. Υποχωρούσε ο χαλκός.

Περιόρισαν την πτώση οι αμερικανικοί και ευρωπαϊκοί δείκτες μετά τις 17.30 ώρα Ελλάδος

Λίγο μετά τις 17.30 ώρα Ελλάδος, οι 3 μεγαλύτεροι αμερικανικοί δείκτες κατέγραφαν ισχυρή υποχώρηση. Ο Dow Jones κατά -1%, ο S&P 50 κατά -1,06%, ο Nasdaq κατά -1,4%. Στην Ευρώπη, ο γερμανικός DAX υποχωρούσε κατά -1%, ο γαλλικός CAC είχε μειώσει την υποχώρηση στο -0,7%, ο ιταλικός MIB στο -1% και ο πανευρωπαικός Eurostoxx 50 στο -0,65%.