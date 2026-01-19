Mία από τις καλύτερες χρονιές το 2025 για τις θεσμικές επενδύσεις στην Ελλάδα

Το συνολικό ύψος των υπό διαχείριση κεφαλαίων στον κλάδο της θεσμικής διαχείρισης στο τέλος του 2025 διαμορφώθηκε στα 49,07 δισ., αυξημένο κατά 4,15% από το προηγούμενο τρίμηνο και 24,91% από το τέλος του 2024. Τα αμοιβαία κεφάλαια (ΟΣΕΚΑ) είχαν συνολικό ύψος υπό διαχείριση κεφαλαίων 29,44 δις. ευρώ. Οι εισφορές στα αμοιβαία κεφάλαια όλη την χρονιά (2025) ανήλθαν στα 5,19 δις. ευρώ. Συνολικά, η αγορά παρουσίασε συνεχή ενίσχυση καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή ανοδική της πορεία.

Αναλυτικότερα στις επιμέρους κατηγορίες της θεσμικής διαχείρισης

Στις 31.12.2025, η συνολική αγορά των Ο.Σ.Ε.Κ.Α. (αμοιβαίων κεφαλαίων) που διαχειρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ. παρουσίασε αύξηση του συνολικού ενεργητικού κατά 5,1% από το προηγούμενο τρίμηνο και 33,1 % από την αρχή του έτους, με το συνολικό ύψος των υπό διαχείριση κεφαλαίων να διαμορφώνεται σε 29,44 δις. Οι ροές κεφαλαίων προς τα αμοιβαία κεφάλαια συνέχισαν την θετική τους πορεία το τέταρτο τρίμηνο του 2025 στα €962 εκ., με συνολικές εισροές από την αρχή τους έτους 5,19 δισ. Οι θετικές ροές επικεντρώνονται κυρίως στους Διεθνείς Ομολογιακούς Ο.Σ.Ε.Κ.Α., με εισροές 2,97 δισ. από την αρχή του έτους.

Εισροές στα υβριδικά Target Maturity Funds

Ειδικότερα, εισροές κεφαλαίων καταγράφηκαν στους Ο.Σ.Ε.Κ.Α. με συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης, Target Maturity Funds, ύψους 2,31 δισ., καθώς οι επενδυτές επιλέγουν την κατηγορία αυτή για την δυνατότητα που τους προσφέρει για δημιουργία τακτικού εισοδήματος. Επιπλέον, σημαντικές εισροές κεφαλαίων από την αρχή του έτους έχουν καταγραφεί και στους Ομολογιακούς Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Ελλάδος 538 εκατ., στους Σύνθετους Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Ειδικού Τύπου 498 εκατ. ευρώ, στους Μικτούς Ο.Σ.Ε.Κ.Α. 483 εκατ. και στους Μετοχικούς Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Ελλάδος 236 εκατ. ευρώ.

Στο μέτωπο των αποδόσεων, οι υψηλότερες αποδόσεις καταγράφηκαν στις εξής κατηγορίες:

Μετοχικοί Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Δείκτη 51,01%

Μετοχικοί Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Ελλάδας 45,59%

Μετοχικοί Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Αναπτυσσομένων Αγορών 21,13%

Μετοχικοί Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Ευρωζώνης 17,48 %

Μετοχικοί Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Διεθνείς 15%

Μικτοί Ο.Σ.Ε.Κ.Α. 14,43%

Oι υπόλοιποι κλάδοι της θεσμικής διαχείρησης

Στον κλάδο του Asset Management, καταγράφεται αύξηση των υπό διαχείριση κεφαλαίων κατά 3,24% από το προηγούμενο τρίμηνο και 21,83% από την αρχή του έτους σε €12,8 δισ., συμπεριλαμβανομένων των θεσμικών χαρτοφυλακίων Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης υπό διαχείριση στα μέλη της Ε.Θ.Ε.

Το ενεργητικό των Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (Ο.Ε.Ε. και Α.Ε.Ε.Χ.), το οποίο διαχειρίζονται μέλη της Ε.Θ.Ε., ανέρχεται σε €899 εκ., όπου συμπεριλαμβάνονται και Private Equity χαρτοφυλάκια άνω των €600 εκ.

Στον κλάδο των Α.Ε.Ε.Α.Π., συνεχίζεται η θετική πορεία με το σύνολο των επενδύσεων σε ακίνητα με 30.06.2025 (τελευταία δημοσιευμένα στοιχεία), αυξημένο κατά 7,53% στα €5,93 δισ. σε σχέση με την 30.06.2024 και 0,19% σε σχέση με την 31/12/2024