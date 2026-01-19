Eurostat: Στο 1,9% ο μεσοσταθμικός πληθωρισμός στην ΕΕ - «Τσίμπησε» στο 2,9% στην Ελλάδα

Κάτω από τα επίπεδα του 2% που είχε προυπολογιστεί, διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη τον Δεκέμβριο, ενώ για την Ελλάδα η Eurostat επιβεβαίωσε την αρχική της εκτίμηση. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα τελικά στοιχεία της ευρωπαϊκής στατιστικής υπηρεσίας, ο δείκτης τιμών καταναλωτή (ΔΤΚ) στην Ευρωζώνη διαμορφώθηκε σε ρυθμό 1,9% ετησίως τον περασμένο μήνα, επιβραδύνοντας από το 2,1% του Νοεμβρίου και λίγο χαμηλότερα από το 2% της προκαταρκτικής εκτίμησης. Για την Ελλάδα, ο πληθωρισμός που υπολόγισε η Eurostat διαμορφώθηκε σ’ αυτό που είχε προυπολογίσει, δηλαδή στο 2,9%.

Άνοδος στα τρόφιμα- υπηρεσίες, υποχώρηση στην ενέργεια

Στις επιμέρους συνιστώσες του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή στην ευρωζώνη, η μεγαλύτερη συμβολή στον ετήσιο ρυθμό πληθωρισμού προήλθε από τις υπηρεσίες (+1,54 ποσοστιαίες μονάδες, π.μ.), ακολουθούμενες από την κατηγορία τρόφιμα, αλκοόλ και καπνικά (+0,49 π.μ.) και τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά (+0,09 π.μ.) ενώ η ενέργεια λειτούργησε αποπληθωριστικά (-0,18 π.μ.).

Υποχώρησε και τον Δεκέμβριο στην Ε.Ε.

Στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή κινήθηκε με ρυθμό 2,3% ετησίως τον Δεκέμβριο, ελαφρώς χαμηλότερα από το 2,4% ένα μήνα νωρίτερα. Στις κατά τόπους μετρήσεις, τα χαμηλότερα ετήσια ποσοστά ετήσιου πληθωρισμού καταγράφηκαν στην Κύπρο με μόλις 0,1%, τη Γαλλία με 0,7% και την Ιταλία με 1,2%. Αντίθετα, τα υψηλότερα ετήσια ποσοστά καταγράφηκαν στη Ρουμανία με 8,6%, τη Σλοβακία με 4,1% και την Εσθονία με 4%.