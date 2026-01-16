Eurobank: Ανθεκτική η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας το 2025 παρά τον επίμονο πληθωρισμό

Tα διαθέσιμα στοιχεία για την πορεία της ελληνικής οικονομίας στο δ’ τρίμηνο 2025, υποστηρίζουν το βασικό σενάριο ανθεκτικής ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας το 2025, με τη θετική συμβολή της αγοράς εργασίας και επιλεγμένων παραγωγικών κλάδων να αντισταθμίζουν εν μέρει τις αρνητικές επιδράσεις του επίμονου πληθωρισμού και της χαμηλής καταναλωτικής εμπιστοσύνης.

Οι κίνδυνοι του 2026

Για το 2026, οι κίνδυνοι παραμένουν σε μεγάλο βαθμό παρόμοιοι με εκείνους του 2025 και συνδέονται κυρίως με τις εν εξελίξει γεωπολιτικές εντάσεις, τις υστερόχρονες επιδράσεις των πολιτικών προστατευτισμού, τον βαθμό αποτελεσματικότητας στην αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ), την επιμονή των πληθωριστικών πιέσεων, καθώς και τις οικονομικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Σύμφωνα με τις φθινοπωρινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Νοε-25), η ανάπτυξη στην Ελλάδα εκτιμάται στο 2,1% το 2025 και στο 2,2% το 2026, από 2,1% το 2024, με τον πληθωρισμό να αποκλιμακώνεται οριακά το 2025 στο 2,8% και στο 2,3% το 2026, από 3,0%.

Το ποσοστό ανεργίας προβλέπεται να υποχωρήσει στο 9,3% και 8,6% του εργατικού δυναμικού αντίστοιχα, από 10,1%, ενώ το πρωτογενές πλεόνασμα της γενικής κυβέρνησης αναμένεται στο 4,3% και 3,4% του ΑΕΠ, από 4,7%, και το δημόσιο χρέος στο 147,6% και 142,1% του ΑΕΠ, από 154,2%.

Με βάση τα στοιχεία που έχουν ανακοινωθεί έως σήμερα, η ελληνική οικονομία φαίνεται ότι διατήρησε την αναπτυξιακή της δυναμική το τελευταίο τρίμηνο του περασμένου έτους. Αυτό αντανακλάται και στο τελευταίο τεύχος του περιοδικού Focus Economics, σύμφωνα με το οποίο η μέση εκτίμηση της αγοράς (consensus forecast) για τον πραγματικό ρυθμό μεγέθυνσης της ελληνικής οικονομίας το δ’ τρίμηνο 2025 τοποθετείται στο 0,5% και στο 2,0% σε τριμηνιαία και σε ετήσια βάση αντίστοιχα.