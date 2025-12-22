Στον πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτα Κακλαμάνη , επέδωσε σήμερα την Ενδιάμεση Έκθεση της Τραπέζης της Ελλάδος για τη Νομισματική Πολιτική του 2025, ο διοικητής της, Γιάννης Στουρνάρας . Παραδίδοντας την Έκθεση στον Πρόεδρο της Βουλής, ο κ. Στουρνάρας ανέφερε ότι «η οικονομική πορεία της χώρας παραμένει αξιόπιστη, με υπεραπόδοση φορολογικών εσόδων και καταπολέμηση της φοροδιαφυγής», κάτι που όπως εξήγησε, «επέτρεψε την υιοθέτηση παρεμβάσεων με έμφαση στη μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης πολλών εισοδηματικών τάξεων, καθώς και νέες αναβαθμίσεις του αξιόχρεου της χώρας και των τραπεζών».

Αύξηση του ΑΕΠ την επόμενη διετία

Σταθερή ανάπτυξη πάνω από την Ευρωζώνη «βλέπει» η ΤτΕ – Στο 2,1% το ΑΕΠ έως το 2027

Ρυθμό ανάπτυξης 2,1% για τρία συνεχόμενα έτη προβλέπει για την ελληνική οικονομία η Τράπεζα της Ελλάδος, τοποθετώντας τη χώρα σταθερά πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης και σε τροχιά πραγματικής σύγκλισης εισοδημάτων. Σύμφωνα με την Ενδιάμεση Έκθεση Νομισματικής Πολιτικής, το ΑΕΠ αναμένεται να αυξηθεί κατά 2,1% το 2025, το 2026 και το 2027, ενώ το 2028 προβλέπεται οριακή επιβράδυνση στο 2%, χωρίς ωστόσο να ανατρέπεται η συνολική θετική εικόνα.

Πληθωρισμός: Υποχωρεί, αλλά δεν εξαφανίζεται

Ο πληθωρισμός βάσει του ΕνΔΤΚ ακολουθεί πορεία αποκλιμάκωσης, παραμένοντας ωστόσο επίμονος σε συγκεκριμένους τομείς.

2025: 2,8%

2026: 2,1%

2027: 2,2%

2028: 2,5% (εφάπαξ άνοδος)

Η ΤτΕ αποδίδει τον υψηλότερο πληθωρισμό του 2025:

στις αυξήσεις μισθών,

στα ενοίκια,

στην έντονη τουριστική ζήτηση,

στους αυξημένους έμμεσους φόρους σε εστίαση και διαμονή,

αλλά και στα μη επεξεργασμένα τρόφιμα.

Η άνοδος του 2028 συνδέεται με την ενσωμάτωση του διευρυμένου συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών ρύπων στο ενεργειακό σκέλος του δείκτη.

Οι κίνδυνοι που «φρενάρουν» την οικονομία

Η ΤτΕ κρούει καμπανάκι για μια σειρά από παράγοντες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε επιβράδυνση της ανάπτυξης:

η γεωπολιτική αβεβαιότητα από τον πόλεμο Ρωσίας–Ουκρανίας,

ο επίμονος πληθωρισμός,

οι μισθολογικές πιέσεις λόγω στενότητας στην αγορά εργασίας,

οι φυσικές καταστροφές από την κλιματική κρίση,

η χαμηλότερη του αναμενομένου απορρόφηση πόρων του RRF,

και οι καθυστερήσεις στις μεταρρυθμίσεις που επηρεάζουν άμεσα την παραγωγικότητα.

Με απλά λόγια: η δυναμική υπάρχει, αλλά δεν είναι δεδομένη.

Ανθεκτικές οι τράπεζες – «πράσινο φως» για επέκταση

Θετική είναι η εικόνα και για το τραπεζικό σύστημα. Η ΤτΕ επισημαίνει ότι η ενισχυμένη ανθεκτικότητα των ελληνικών τραπεζών ανοίγει τον δρόμο για νέες δραστηριότητες και διεθνείς συνεργασίες. Τα stress tests του 2025 επιβεβαιώνουν ότι ακόμη και στο δυσμενές σενάριο, οι ελληνικές τράπεζες:

διατηρούν κεφάλαια πάνω από τις κανονιστικές απαιτήσεις,

υπερβαίνουν τον ευρωπαϊκό μέσο όρο,

και συνεχίζουν να αναβαθμίζονται από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης.

Στεγαστικό: Το «αγκάθι» που επιμένει

Στις μεγάλες προκλήσεις, η ΤτΕ τοποθετεί ξεκάθαρα το ζήτημα της προσιτής στέγης, ζητώντας άμεσες παρεμβάσεις στην πλευρά της προσφοράς.

Μεταξύ άλλων, προτείνει:

απλοποίηση αδειοδοτήσεων,

επιτάχυνση πολεοδομικών διαδικασιών,

ξεκαθάρισμα χρήσεων γης,

ενεργοποίηση αδρανών ακινήτων, ώστε να διευκολυνθούν δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις στην κατοικία.

Χωρίς αυτά, το πρόβλημα δεν λύνεται – απλώς μετατίθεται.

Δημόσιο χρέος: Το μεγάλο στοίχημα αξιοπιστίας

Καθοριστικής σημασίας παραμένει, σύμφωνα με την ΤτΕ, η ταχεία αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους. Η συμμόρφωση με το νέο ευρωπαϊκό δημοσιονομικό πλαίσιο, σε συνδυασμό με τη χρήση των υψηλών ταμειακών διαθεσίμων (περίπου 18% του ΑΕΠ) για πρόωρες αποπληρωμές δανείων, ενισχύει: