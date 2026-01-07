Eurostat: Πιο ακριβή η Ελλάδα – Πληθωρισμός 2,9% έναντι 2% στην ευρωζώνη

Σημάδια περαιτέρω αποκλιμάκωσης του πληθωρισμού καταγράφονται στην ευρωζώνη, με τον ετήσιο δείκτη τιμών να κινείται πλέον ακριβώς στον στόχο της νομισματικής πολιτικής. Σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση της Eurostat για τον Δεκέμβριο του 2025, ο πληθωρισμός υποχώρησε στο 2,0%, από 2,1% τον Νοέμβριο.

Στην Ελλάδα, ωστόσο, η εικόνα παραμένει πιο «σφιχτή», καθώς ο εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή διαμορφώθηκε στο 2,9% σε ετήσια βάση, από 2,8% τον προηγούμενο μήνα.

Σταθεροποίηση στην ευρωζώνη – Όχι όμως χωρίς αστερίσκους

Η πτώση του πληθωρισμού ενισχύει την εικόνα σταδιακής ομαλοποίησης μετά από μια μακρά περίοδο έντονων ανατιμήσεων. Παρά τη συνολική επιβράδυνση, όμως, οι επιμέρους συνιστώσες του δείκτη αποκαλύπτουν μια πιο σύνθετη πραγματικότητα, με τις υπηρεσίες να συνεχίζουν να ασκούν τις ισχυρότερες ανοδικές πιέσεις.



Ο συνολικός δείκτης διαμορφώνεται πλέον ακριβώς στον μεσοπρόθεσμο στόχο της Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, την ώρα που οι αγορές παρακολουθούν με αυξημένο ενδιαφέρον τα επόμενα βήματα στη νομισματική πολιτική.

Euro area #inflation expected to be at 2.0% in December 2025, down from 2.1% in November 2025. Components: services +3.4%, food, alcohol & tobacco +2.6%, other goods +0.4%, energy -1.9% - flash estimate https://t.co/QrrJcilCdT pic.twitter.com/qSUcBk2Xss — EU_Eurostat (@EU_Eurostat) January 7, 2026

Υπηρεσίες: Η «επίμονη» εστία πληθωρισμού

Οι υπηρεσίες εξακολουθούν να εμφανίζουν τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό αύξησης τιμών, στο 3,4% τον Δεκέμβριο, από 3,5% τον Νοέμβριο. Αν και καταγράφεται οριακή υποχώρηση, ο συγκεκριμένος τομέας παραμένει ο βασικός μοχλός πληθωριστικών πιέσεων, αντανακλώντας κυρίως τις αυξήσεις στο κόστος εργασίας και τη μετακύλισή τους στις τελικές τιμές.

Τρόφιμα, αλκοόλ και καπνός: Οι πιέσεις επιμένουν

Στα τρόφιμα, το αλκοόλ και τον καπνό, ο ετήσιος πληθωρισμός επιταχύνθηκε στο 2,6% τον Δεκέμβριο, από 2,4% τον Νοέμβριο. Η εξέλιξη αυτή δείχνει ότι, παρά τη συνολική αποκλιμάκωση, οι ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά καθημερινής κατανάλωσης παραμένουν ενεργές, συνεχίζοντας να «ροκανίζουν» το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών.

Βιομηχανικά αγαθά και ενέργεια: Αντίρροπες τάσεις

Στα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά, ο πληθωρισμός περιορίστηκε στο 0,4%, από 0,5% τον Νοέμβριο, υποδηλώνοντας ασθενείς πιέσεις. Αντίθετα, η ενέργεια λειτούργησε ξεκάθαρα αποπληθωριστικά, με τις τιμές να καταγράφουν ετήσια πτώση 1,9%, έναντι μείωσης μόλις 0,5% τον προηγούμενο μήνα.

Τι σημαίνουν τα στοιχεία για τα επιτόκια

Η επιστροφή του πληθωρισμού στο 2,0% ενισχύει το αφήγημα ότι η ευρωζώνη μπαίνει σε φάση μεγαλύτερης σταθερότητας. Ωστόσο, η επιμονή των πιέσεων στις υπηρεσίες δείχνει ότι η αποκλιμάκωση δεν είναι ομοιόμορφη και δεν αφήνει πολλά περιθώρια εφησυχασμού.



Για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, τα στοιχεία του Δεκεμβρίου αποτελούν κομβικό σημείο ενόψει των αποφάσεων για το 2026, με τις αγορές να ζυγίζουν κατά πόσο η αποκλιμάκωση του πληθωρισμού είναι αρκετά διατηρήσιμη ώστε να ανοίξει ο δρόμος για περαιτέρω μειώσεις επιτοκίων.