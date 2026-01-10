Σούπερ μάρκετ: Φρένο στις τιμές τον Δεκέμβριο, «μαχαιριά» 14% στο κρέας - Έρευνα ΙΕΛΚΑ

Ο πληθωρισμός στα ράφια των μεγάλων αλυσίδων σούπερ μάρκετ δείχνει σημάδια κόπωσης, αλλά όχι παντού. Τον Δεκέμβριο του 2025 διαμορφώθηκε στο 1,84% σε ετήσια βάση, καταγράφοντας μείωση 0,63% σε σχέση με τον Νοέμβριο, σύμφωνα με τη μηνιαία έρευνα του Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΆ) Σε επίπεδο κυλιόμενου 12μήνου (Ιανουάριος–Δεκέμβριος 2025), η αύξηση των τιμών κινείται οριακά, στο +1,29%.



Με απλά λόγια, η συνολική εικόνα βελτιώνεται, αλλά ο καταναλωτής συνεχίζει να «πονάνε» σε συγκεκριμένα βασικά είδη.

Πού είδαμε πραγματικές μειώσεις

Οι μεγαλύτερες ανάσες καταγράφηκαν σε κατηγορίες που πιέστηκαν έντονα τα προηγούμενα χρόνια. Πρωταγωνιστούν:

Απορρυπαντικά & είδη καθαρισμού: -4,12%

Φρέσκα φρούτα & λαχανικά: -3,80%

Αυγά, βούτυρα & ζωμοί: -2,59%

Τυροκομικά: -2,10%

Τροφές και είδη για κατοικίδια: -1,84%

Η αποκλιμάκωση αποδίδεται τόσο στη σταθεροποίηση της αγοράς όσο και στη μείωση των τιμών παραγωγού σε επιμέρους προϊόντα. Στα φρέσκα Φρούτα και λαχανικά , μάλιστα, ρόλο έπαιξαν και οι ευνοϊκές καιρικές συνθήκες, ειδικά στα λαχανικά.

Εκεί που ο πληθωρισμός… δαγκώνει

Στον αντίποδα, υπάρχουν κατηγορίες όπου οι αυξήσεις δεν κρύβονται:

Φρέσκα κρέατα: +14,42%

Είδη πρωινού & ροφήματα: +8,28%

Μπισκότα, σοκολάτες & ζαχαρώδη: +6,78%

Φρέσκα ψάρια & θαλασσινά: +5,92%

Αλλαντικά: +5,66%

Το κρέας είναι ο αδιαμφισβήτητος «πρωταθλητής» των ανατιμήσεων. Οι διεθνείς αυξήσεις στα εισαγόμενα, κυρίως στο μοσχάρι λόγω μείωσης του ζωικού κεφαλαίου, σε συνδυασμό με ζωονόσους που έπληξαν ελληνικές εκτροφές, ειδικά στα αμνοερίφια, περνούν πλέον καθαρά στο ταμείο. Η πίεση στις πρώτες ύλες έχει αρχίσει να φαίνεται έντονα και στα αλλαντικά.

Αντίστοιχα, κακάο και καφές σπρώχνουν προς τα πάνω τα γλυκά, τα δημητριακά πρωινού και τα ροφήματα. Οι διεθνείς τιμές των συγκεκριμένων πρώτων υλών έχουν εκτοξευθεί τα τελευταία δύο χρόνια λόγω κλιματικών συνθηκών, με τις ανατιμήσεις να περνούν σταδιακά από τα ημιέτοιμα στα τελικά προϊόντα.

Γιατί κρατιούνται οι τιμές στα σούπερ μάρκετ

Σύμφωνα με το ΙΕΛΚΑ, η σχετική συγκράτηση τιμών στις μεγάλες αλυσίδες οφείλεται σε τρεις βασικούς λόγους:

Αποκλιμάκωση πληθωρισμού και οικονομίες κλίμακας, χάρη στους μεγάλους όγκους πωλήσεων και την τεχνολογική ετοιμότητα των αλυσίδων. Υψηλή ταχύτητα ανακύκλωσης αποθεμάτων, που επιτρέπει ταχύτερη προσαρμογή στις χαμηλότερες τιμές αγοράς. Άνοδος των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, τα οποία κερδίζουν συνεχώς μερίδια και λειτουργούν ως «φρένο» στις αυξήσεις.





Το συμπέρασμα είναι καθαρό: ο γενικός πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ δείχνει τάσεις εξομάλυνσης, όμως το καλάθι του καταναλωτή εξακολουθεί να πιέζεται εκεί που δεν υπάρχουν εύκολες εναλλακτικές. Και όσο το κρέας και το πρωινό ακριβαίνουν, καμία στατιστική δεν αρκεί για να πείσει ότι η ακρίβεια… τελείωσε.