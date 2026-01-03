Τι αγόρασαν οι Έλληνες από τα σούπερ μάρκετ το 2025 – Τι δεν έκοψαν παρά την ακρίβεια

Παρά το επίμονο κύμα ακρίβειας, οι Έλληνες καταναλωτές δεν πάτησαν φρένο στα βασικά είδη του σούπερ μάρκετ . Αντιθέτως, στο ενδεκάμηνο Ιανουαρίου–Νοεμβρίου 2025 τα ταχυκίνητα καταναλωτικά αγαθά (FMCG) κατέγραψαν αυξημένη κατανάλωση, οδηγώντας σε άνοδο τον συνολικό τζίρο της αγοράς. Το κρίσιμο στοιχείο είναι πως η ανάπτυξη αυτή δεν προήλθε από νέες μεγάλες ανατιμήσεις, αλλά από πραγματική αύξηση του όγκου πωλήσεων.

Σύμφωνα με την έρευνα Market View της Circana, η μέση αύξηση τιμών στο σύνολο των FMCG περιορίστηκε μόλις στο 1,6% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024. Με απλά λόγια, ο τζίρος «έτρεξε» επειδή οι καταναλωτές αγόρασαν περισσότερα και όχι επειδή πλήρωσαν πολύ ακριβότερα.

Ο τζίρος ανεβαίνει, η κατανάλωση οδηγεί

Η αξία των πωλήσεων στα ταχυκίνητα αγαθά αυξήθηκε κατά 5,6% σε ετήσια βάση, με τον όγκο πωλήσεων να ενισχύεται κατά 3,9% και τη μέση τιμή ανά μονάδα μόλις κατά 1,6%. Πρόκειται για μια καθαρή μεταστροφή της αγοράς: η ζήτηση επιστρέφει στο προσκήνιο, έπειτα από δύο χρόνια έντονων πληθωριστικών πιέσεων.

Τι άλλαξε σε σχέση με το 2023 και το 2024

Η σύγκριση με τα προηγούμενα έτη είναι αποκαλυπτική. Το 2023, η αύξηση της αξίας πωλήσεων (+9,7%) βασίστηκε κυρίως στις ανατιμήσεις, καθώς η τιμή ανά μονάδα είχε εκτιναχθεί κατά 6,7%, ενώ ο όγκος κινήθηκε πιο συγκρατημένα (+2,8%). Το 2024, αντίθετα, οι τιμές ήταν σχεδόν στάσιμες (-0,2%) και η ανάπτυξη (+3,1%) προήλθε σχεδόν αποκλειστικά από τον όγκο (+3,2%). Το 2025 επιβεβαιώνει αυτή τη νέα «κανονικότητα».

Τα τρόφιμα κρατούν όρθια την αγορά

Καθοριστικό ρόλο παίζει ο κλάδος των τροφίμων, που στο ενδεκάμηνο του 2025 κατέγραψε αύξηση τιμής ανά μονάδα 2,5%, την ώρα που τα προϊόντα ατομικής φροντίδας και ομορφιάς είχαν πτώση τιμών 1,3% και τα καθαριστικά σπιτιού μείωση 0,6%. Τα τρόφιμα και ποτά παραμένουν η ατμομηχανή της αγοράς, συγκεντρώνοντας πάνω από το 80% του συνολικού τζίρου.

Δεν είναι τυχαίο ότι τα τρόφιμα σημείωσαν άνοδο πωλήσεων 6,5%, σε περιβάλλον ήπιων πληθωριστικών πιέσεων. Αντίθετα, οι πιο «δευτερεύουσες» κατηγορίες κινούνται σαφώς πιο συγκρατημένα: τα προϊόντα ατομικής υγιεινής αυξήθηκαν σε αξία κατά 2% και τα είδη καθαριότητας και φροντίδας σπιτιού κατά 1,9%.

Πού ακριβαίνει και πού φθηναίνει το καλάθι

Στις επιμέρους κατηγορίες, τις μεγαλύτερες αυξήσεις τιμών καταγράφουν τα σνακ (+7,9%), επιβεβαιώνοντας ότι παραμένουν ιδιαίτερα «ευαίσθητα» στις ανατιμήσεις. Ακολουθούν τα μη αλκοολούχα ποτά (+4,1%), ενώ πιο ήπιες αυξήσεις σημειώνονται στα συσκευασμένα τρόφιμα (+1,8%), τα γαλακτοκομικά (+1,8%) και τα αλκοολούχα ποτά (+1,9%). Στα κατεψυγμένα τρόφιμα η αύξηση περιορίζεται στο 0,7%, δείχνοντας σημάδια σταθεροποίησης.



Στον αντίποδα, ανάσα για τα νοικοκυριά δίνει η πτώση τιμών σε βασικές πρώτες ύλες και μαγειρικά συμπληρώματα, με μέση μείωση 4,4%. Πτωτικά κινούνται επίσης τα προϊόντα προσωπικής φροντίδας και ομορφιάς (-2,2%), καθώς και οι κατηγορίες προσωπικής υγιεινής, καθαριστικών και λοιπών οικιακών προϊόντων.

Το συμπέρασμα

Το 2025 δείχνει ότι οι Έλληνες προσαρμόζονται. Περιορίζουν τα περιττά, δίνουν προτεραιότητα στα απολύτως απαραίτητα και ψωνίζουν πιο συνειδητά. Ο τζίρος των σούπερ μάρκετ αυξάνεται όχι επειδή «ξέφυγαν» ξανά οι τιμές, αλλά επειδή τα καλάθια γέμισαν περισσότερο. Και αυτό, σε μια περίοδο πίεσης στο διαθέσιμο εισόδημα, λέει πολλά.