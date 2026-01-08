Απαισιόδοξοι οι Έλληνες για τα οικονομικά τους το 2026 – Περικοπές, άγχος και λίγες ελπίδες ανάκαμψης

Με επιφυλακτικότητα αν όχι με καθαρή απαισιοδοξία, βλέπουν οι Έλληνες το οικονομικό τους μέλλον το 2026. Σύμφωνα με έρευνα της Revolut σε συνεργασία με την Dynata, σε δείγμα 1.000 ατόμων, το 54% δηλώνει ότι δεν αισθάνεται ιδιαίτερα αισιόδοξο για την προσωπική του οικονομική κατάσταση τη νέα χρονιά.

Η αβεβαιότητα είναι διάχυτη: το 43% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι βιώνει άγχος ή ανασφάλεια για τα οικονομικά του, ενώ ένα επιπλέον 11% παραδέχεται ότι, παρά τις προσπάθειες που καταβάλλει, δυσκολεύεται να δει ουσιαστική πρόοδο. Τα στοιχεία αυτά αποτυπώνουν τη συνεχιζόμενη πίεση που δέχονται πολλά ελληνικά νοικοκυριά, καθώς μπαίνουν στο 2026 με περιορισμένες αντοχές.

Οι «αισιόδοξοι» ποντάρουν σε αποταμίευση και προσωπική εξέλιξη

Παρά το βαρύ κλίμα, ένα 40% των συμμετεχόντων δηλώνει συγκρατημένα αισιόδοξο. Ωστόσο, αυτή η αισιοδοξία δεν βασίζεται στην τύχη ή σε εξωτερικούς παράγοντες, αλλά σε συγκεκριμένες κινήσεις αυτοπροστασίας:

Το 17% σκοπεύει να διαχειριστεί πιο ενεργά τα χρήματά του, μέσω αποταμίευσης και επενδύσεων.

Tο 15% επενδύει στην προσωπική ανάπτυξη, είτε με αναζήτηση καλύτερης εργασίας είτε με αναβάθμιση δεξιοτήτων, προκειμένου να βελτιώσει τις προοπτικές εισοδήματος.

Αυτοπειθαρχία, εκπαίδευση και… τεχνητή νοημοσύνη

Όταν ρωτήθηκαν τι θα μπορούσε να βελτιώσει περισσότερο την οικονομική τους κατάσταση το 2026, οι Έλληνες έδειξαν προς τα «μέσα» και όχι προς τα «έξω». Σχεδόν οι μισοί θεωρούν ότι η αυτοπειθαρχία είναι το σημαντικότερο εργαλείο: λιγότερες παρορμητικές αγορές, καλύτερος έλεγχος εξόδων και προσήλωση σε στόχους.

Παράλληλα:

Σχεδόν 1 στους 5 ζητά καλύτερη οικονομική εκπαίδευση.

Το 18% θεωρεί κρίσιμη μια εύχρηστη εφαρμογή διαχείρισης χρημάτων.

Το 15% δηλώνει ότι θα αξιοποιούσε εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για πιο «έξυπνο» οικονομικό σχεδιασμό.

Εντυπωσιακό είναι ότι το 10% πιστεύει πως η απομάκρυνση από τα social media θα μείωνε τις περιττές δαπάνες.

Όπως σημειώνει ο Ignacio Zunzunegui, επικεφαλής ανάπτυξης της Revolut για τη Νότια Ευρώπη, «τα προσωπικά κίνητρα και η αυτοπειθαρχία παραμένουν καθοριστικά, όμως η τεχνολογία μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης ώστε οι καλές προθέσεις να γίνουν πράξη».

Σχεδόν 8 στους 10 θα κόψουν από κάπου – Ακόμη και από την υγεία

Η πραγματικότητα, πάντως, παραμένει σκληρή. Σχεδόν 8 στους 10 Έλληνες δηλώνουν ότι το 2026 θα χρειαστεί να μειώσουν δαπάνες για να αντεπεξέλθουν σε βασικά έξοδα, όπως στέγαση, λογαριασμοί και τρόφιμα.



Συγκεκριμένα:

Το 36% θα περιορίσει αγορές ένδυσης.

Το 31% θα κόψει από ταξίδια, προϊόντα ομορφιάς και λοιπές μη βασικές δαπάνες.

Το 30% θα στραφεί σε φθηνότερα τρόφιμα.

Το πιο ανησυχητικό: το 13% δηλώνει ότι ίσως χρειαστεί να περιορίσει ακόμη και δαπάνες υγείας.

Οι «κόκκινες γραμμές» των νοικοκυριών

Παρά τις πιέσεις, υπάρχουν όρια που πολλοί δεν είναι διατεθειμένοι να ξεπεράσουν:

Το 21% δηλώνει ότι δεν θα μειώσει δαπάνες που αφορούν τα παιδιά.

Το 15% προστατεύει τα ταξίδια.

Το 12% δεν θέλει να κόψει από εστιατόρια και φαγητό.

Στο συνολικό αποτύπωμα, η εικόνα παραμένει ανησυχητική: ενώ το 20% πιστεύει ότι «κάπως» θα τα καταφέρει με στοιχειώδη προσπάθεια, μόλις το 3% αισθάνεται πραγματικά σίγουρο ότι το 2026 θα μπορέσει να ανταποκριθεί οικονομικά σε όλα όσα χρειάζεται και επιδιώκει.



Με απλά λόγια, λιγότερα περιθώρια, περισσότερη αυτοσυγκράτηση και ελάχιστη βεβαιότητα. Αυτό είναι το οικονομικό τοπίο με το οποίο μπαίνουν οι Έλληνες στο 2026.