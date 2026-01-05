Ασφάλιστρα Υγείας: Διψήφιες αυξήσεις το 2026 – Καθυστερεί ο δείκτης της ΕΛΣΤΑΤ, ποιοι επηρεάζονται

Με νέο γύρο αυξήσεων απειλείται η ιδιωτική ασφάλιση Υγείας το 2026, την ώρα που χιλιάδες ασφαλισμένοι βλέπουν ήδη τα συμβόλαιά τους να γίνονται όλο και πιο δύσκολα διαχειρίσιμα. Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, οι αναπροσαρμογές στα ασφάλιστρα αναμένεται να κινηθούν σε διψήφια ποσοστά, με βασική αιτία την καθυστέρηση στην έκδοση του νέου Ετήσιου Δείκτη Αναπροσαρμογής Ασφαλίστρων Υγείας από την ΕΛΣΤΑΤ.

Ο συγκεκριμένος δείκτης είχε παρουσιαστεί ως το «αντίβαρο» σε έναν μηχανισμό αυξήσεων που εδώ και χρόνια προκαλεί έντονες αντιδράσεις. Ωστόσο, μέχρι σήμερα παραμένει στα χαρτιά, αφήνοντας την αγορά χωρίς κοινό και επίσημο σημείο αναφοράς.

Πώς φτάσαμε έως εδώ

Σήμερα, οι αυξήσεις στα ισόβια ασφαλιστήρια Υγείας βασίζονται στον δείκτη του ΙΟΒΕ. Πρόκειται για έναν δείκτη που υπολογίζεται αποκλειστικά με βάση τις αποζημιώσεις των ισόβιων συμβολαίων, τα οποία αφορούν κυρίως μεγαλύτερες ηλικίες και υψηλότερο κόστος νοσηλείας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να καταγράφονται αυξήσεις που δεν αντικατοπτρίζουν το σύνολο της ασφαλιστικής αγοράς.

Για τον λόγο αυτό θεσμοθετήθηκε, μέσω Κοινής Υπουργικής Απόφασης, η δημιουργία ενός νέου δείκτη από την ΕΛΣΤΑΤ, ο οποίος θα λαμβάνει υπόψη τόσο τα ισόβια όσο και τα ετησίως ανανεούμενα προγράμματα Υγείας. Στόχος ήταν να υπάρξει πιο ρεαλιστική και διαφανής βάση για τις αναπροσαρμογές, περιορίζοντας ακραίες αυξήσεις.

Η καθυστέρηση που «φουσκώνει» τα ασφάλιστρα

Στην πράξη, όμως, η εφαρμογή του νέου δείκτη έχει «κολλήσει». Ασφαλιστικές εταιρείες αλλά και ιδιωτικά νοσοκομεία δεν έχουν αποστείλει πλήρη και έγκαιρα τα απαιτούμενα στοιχεία, με αποτέλεσμα η ΕΛΣΤΑΤ να μην μπορεί να ολοκληρώσει τον υπολογισμό του. Αν και αρχικός στόχος ήταν η δημοσίευση του δείκτη εντός του 2025, πλέον μετατίθεται χρονικά, σύμφωνα με πληροφορίες του flash.gr, μετά το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Το κενό αυτό δημιουργεί ένα κρίσιμο περιβάλλον αβεβαιότητας. Χωρίς επίσημο δείκτη, οι ασφαλιστικές διατηρούν μεγαλύτερη ευελιξία στον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζουν τις αυξήσεις, κάτι που – όπως εκτιμούν στελέχη της αγοράς – ανοίγει τον δρόμο για αναπροσαρμογές άνω του 10% σε πολλά συμβόλαια Υγείας.

Γιατί αυξάνεται τόσο το κόστος

Οι λόγοι πίσω από τις αυξήσεις δεν είναι θεωρητικοί. Τα τελευταία χρόνια καταγράφεται:

άνοδος στους τιμοκαταλόγους ιδιωτικών νοσοκομείων και κλινικών,

ακριβότερες ιατρικές πράξεις και νέες τεχνολογίες,

αύξηση της συχνότητας νοσηλειών μετά την πανδημία,

γήρανση του ασφαλισμένου πληθυσμού στα ισόβια προγράμματα.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της αγοράς, το μέσο κόστος νοσηλείας αυξάνεται με ετήσιους ρυθμούς 8% έως 10%, ποσοστό σημαντικά υψηλότερο από τον γενικό πληθωρισμό. Η διαφορά αυτή μετακυλίεται σταδιακά στα ασφάλιστρα, επιβαρύνοντας τους ασφαλισμένους.

Τι σημαίνει για τον ασφαλισμένο το 2026

Τα νοικοκυριά είτε θα πληρώσουν ακριβότερα για να διατηρήσουν την ίδια κάλυψη, είτε θα αναγκαστούν να περιορίσουν παροχές και όρια αποζημίωσης. Σε μια περίοδο που το δημόσιο σύστημα Υγείας παραμένει υπό πίεση, η ιδιωτική ασφάλιση γίνεται ολοένα και λιγότερο προσιτή.



Η καθυστέρηση του δείκτη της ΕΛΣΤΑΤ δεν είναι απλώς ένα τεχνικό ζήτημα. Μεταφράζεται σε άμεσο κόστος για τον ασφαλισμένο, ο οποίος καλείται να πληρώσει τον λογαριασμό της αβεβαιότητας. Και όλα δείχνουν ότι το 2026 θα είναι μια χρονιά όπου τα ασφάλιστρα Υγείας θα δοκιμάσουν σοβαρά τις αντοχές των πολιτών.