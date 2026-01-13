Ακρίβεια: Στο 2,6% ο πληθωρισμός – «Φωτιά» σε τρόφιμα, ενοίκια και υπηρεσίες

Στο 2,6% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Δεκέμβριο του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ, επιβεβαιώνοντας ότι η πίεση στο οικογενειακό εισόδημα παραμένει ισχυρή, παρά τις επιμέρους αποκλιμακώσεις.

Τρόφιμα: Η ακρίβεια επιμένει

Ιδιαίτερα έντονη ήταν η άνοδος στις τιμές των τροφίμων, με τον πληθωρισμό στην κατηγορία Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά να «τρέχει» με 3,6%.



Ξεχωρίζουν οι αυξήσεις σε:

σοκολάτες και προϊόντα σοκολάτας (+20%)

κρέατα (+13,1%)

φρούτα (+10,6%)

καφέ και προϊόντα ζαχαροπλαστικής

Αντίβαρο αποτέλεσε το ελαιόλαδο , με εντυπωσιακή πτώση τιμών -34,1%, καθώς και η μείωση σε ορισμένα δημητριακά και λαχανικά.

Στέγαση και ενοίκια: Σταθερά ανοδική πορεία

Η ομάδα Στέγαση κατέγραψε αύξηση 2,8%, με βασικούς «ενόχους»:

ενοίκια κατοικιών (+8,4%)

επισκευή και συντήρηση κατοικίας (+6,6%)

ηλεκτρικό ρεύμα και υπηρεσίες σχετικές με το σπίτι

Η εικόνα μετριάστηκε εν μέρει από τη σημαντική πτώση στο φυσικό αέριο (-20,1%) και στο πετρέλαιο θέρμανσης.

Μεταφορές, διακοπές και έξοδοι

Αξιοσημείωτες αυξήσεις καταγράφηκαν και σε:

αεροπορικά εισιτήρια (+11,9%)

πακέτα διακοπών (+7,2%)

μεταφορές συνολικά (+1,7%)

Παράλληλα, η ομάδα Ξενοδοχεία – Καφέ – Εστιατόρια εκτοξεύθηκε στο +6,9%, λόγω ανατιμήσεων σε εστιατόρια, καφετέριες και ζαχαροπλαστεία, επιβεβαιώνοντας ότι η καθημερινή έξοδος κοστίζει ολοένα και περισσότερο.

Τι δείχνει ο Γενικός ΔΤΚ

Μηνιαία μεταβολή (Δεκ. 2025 – Νοέμ. 2025): +0,3%

Ετήσια μεταβολή (Δεκ. 2025 – Δεκ. 2024): +2,6%

Μέσος πληθωρισμός 12μήνου 2025: +2,5%, χαμηλότερος από το 2,7% του αντίστοιχου προηγούμενου δωδεκαμήνου

Eurostat: Η Ελλάδα ξανανοίγει την ψαλίδα με την Ευρωζώνη

Τα στοιχεία της Eurostat επιβεβαιώνουν ότι η ακρίβεια παραμένει πιο επίμονη στη χώρα μας.

Ο εναρμονισμένος πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 2,9% τον Δεκέμβριο, από 2,8% τον Νοέμβριο, τη στιγμή που στην Ευρωζώνη υποχώρησε στο 2%.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν:

τρόφιμα, αλκοόλ και καπνός (+3,5%)

υπηρεσίες (+4,5%)

δομικός πληθωρισμός (3,2%), που παραμένει «κολλημένος» σε υψηλά επίπεδα

Την ίδια ώρα, οι τιμές της ενέργειας υποχώρησαν κατά -1% σε ετήσια βάση, χωρίς όμως να αρκούν για ουσιαστική ανακούφιση των νοικοκυριών.

Συμπέρασμα

Παρά τις επιμέρους μειώσεις στην ενέργεια και στο ελαιόλαδο, η συνολική εικόνα δείχνει ότι η ακρίβεια έχει εγκατασταθεί. Τρόφιμα, στέγαση και υπηρεσίες συνεχίζουν να «ροκανίζουν» το διαθέσιμο εισόδημα, με την Ελλάδα να κινείται ξανά πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Οι αριθμοί μπορεί να δείχνουν σταθεροποίηση, αλλά το ταμείο του μήνα λέει άλλη ιστορία.