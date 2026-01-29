Ανεργία: Μείωση στο 7,5% τον Δεκέμβριο 2025 - Η ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ

Σημαντική υποχώρηση σημείωσε το ποσοστό της ανεργίας στη χώρα τον Δεκέμβριο 2025, φτάνοντας στο 7,5%, έναντι του αναθεωρημένου 9,4% τον Δεκέμβριο 2024 και του 8,1% τον Νοέμβριο 2025, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ.

Ο αριθμός των ανέργων διαμορφώθηκε σε 354.904 άτομα, καταγράφοντας μείωση κατά 87.842 άτομα (19,8%) σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2024 και 31.165 άτομα (8,1%) σε σχέση με τον Νοέμβριο 2025.

Αναλυτικά, το ποσοστό ανεργίας στις γυναίκες έπεσε στο 9,9% από 11,7% τον Δεκέμβριο 2024, ενώ στους άνδρες περιορίστηκε στο 5,5% από 7,6%.

Σημαντική βελτίωση στις ηλικιακές ομάδες

Σε ό,τι αφορά τις ηλικιακές ομάδες, στην ομάδα 15-24 ετών το ποσοστό της ανεργίας μειώθηκε δραστικά στο 13% από 22,3%. Στην ομάδα 25-74 ετών, η ανεργία υποχώρησε στο 7,2% από 8,7%.

Ο αριθμός των απασχολούμενων ανήλθε σε 4.376.977 άτομα, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 102.883 άτομα (2,4%) σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2024, αλλά με μικρή μείωση κατά 19.389 άτομα (-0,4%) σε σχέση με τον Νοέμβριο 2025.

Ο αριθμός των ατόμων εκτός του εργατικού δυναμικού (δηλαδή των ατόμων που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία) αυξήθηκε κατά 48.284 άτομα (1,6%) σε σχέση με τον Νοέμβριο 2025, φτάνοντας τα 3.005.230 άτομα. Ωστόσο, σημειώθηκε μείωση κατά 42.763 άτομα (1,4%) σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2024.