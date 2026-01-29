Οικονομία Ανεργία Εργαζόμενοι ΕΛΣΤΑΤ

Ανεργία: Μείωση στο 7,5% τον Δεκέμβριο 2025 - Η ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ

Ο αριθμός των ανέργων διαμορφώθηκε σε 354.904 άτομα, καταγράφοντας μείωση σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2024.

Eurokinissi
Σημαντική υποχώρηση σημείωσε το ποσοστό της ανεργίας στη χώρα τον Δεκέμβριο 2025, φτάνοντας στο 7,5%, έναντι του αναθεωρημένου 9,4% τον Δεκέμβριο 2024 και του 8,1% τον Νοέμβριο 2025, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ.

Ο αριθμός των ανέργων διαμορφώθηκε σε 354.904 άτομα, καταγράφοντας μείωση κατά 87.842 άτομα (19,8%) σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2024 και 31.165 άτομα (8,1%) σε σχέση με τον Νοέμβριο 2025.

Αναλυτικά, το ποσοστό ανεργίας στις γυναίκες έπεσε στο 9,9% από 11,7% τον Δεκέμβριο 2024, ενώ στους άνδρες περιορίστηκε στο 5,5% από 7,6%.

Σημαντική βελτίωση στις ηλικιακές ομάδες

Σε ό,τι αφορά τις ηλικιακές ομάδες, στην ομάδα 15-24 ετών το ποσοστό της ανεργίας μειώθηκε δραστικά στο 13% από 22,3%. Στην ομάδα 25-74 ετών, η ανεργία υποχώρησε στο 7,2% από 8,7%.

Ο αριθμός των απασχολούμενων ανήλθε σε 4.376.977 άτομα, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 102.883 άτομα (2,4%) σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2024, αλλά με μικρή μείωση κατά 19.389 άτομα (-0,4%) σε σχέση με τον Νοέμβριο 2025.

Ο αριθμός των ατόμων εκτός του εργατικού δυναμικού (δηλαδή των ατόμων που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία) αυξήθηκε κατά 48.284 άτομα (1,6%) σε σχέση με τον Νοέμβριο 2025, φτάνοντας τα 3.005.230 άτομα. Ωστόσο, σημειώθηκε μείωση κατά 42.763 άτομα (1,4%) σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2024.

